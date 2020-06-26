按下車鈴沒響...司機卻來了！妹子驚「搭公車8年沒看過」　釣出一票苦主

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友每天搭乘公車通勤，日前她快到站時按了下車鈴，但卻沒有任何聲響，原以為壞掉或開了降噪；沒想到，司機大哥迅速跑到她面前關切，得知真相的她恍然大悟，直呼從來沒注意到過。

女網友日前在dcard發文分享，當天她下班一如往常搭上公車，並開始觀看影片，「快到我家的時候，我按了下車鈴，可是它沒有叫，我以為是開降噪聽不到或壞掉了，但下一秒前面的妹子按就有聲音，我很納悶...打開手電筒抬頭一看，原來是性騷擾鈴的部分啊！」

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原po表示，自己搭了8年的公車，從來沒看過這個按鈕；重點是，下一秒司機就迅速趕來，關心問道「有人騷擾妳嗎？」而她則連忙解釋，是因為燈光太暗按錯了。

▲由於燈光太暗，她沒看清是性騷擾鈴。（圖／翻攝自dcard）

對此，不少網友大開眼界，紛紛笑回「我從來沒看過！也長太像」、「我也沒看過性騷擾鈴，但我不小心按到過無障礙鈴。司機直接轉頭說，同學你按錯鈴了，那是有坐輪椅需要司機幫忙的鈴」、「哇！好久沒搭公車了，居然多了這麼優的鈴」、「通常不是紅色的嘛」、「第一次看到耶，好新鮮」、「公車搭了快9年 也沒看過」。

po文也釣出曾出糗過的一票苦主，「沒事兒...我也按過。隔壁的阿婆：小賊...妳按錯了！真是丟臉到想找個縫躲起來」、「我也按過，而且還連續不小心按了兩次」、「哈哈哈X我也按過，然後整車只有我跟朋友，有夠尷尬哈哈哈哈」。

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