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陽明山撞擊畫面曝！遊覽車駕駛：煞車沒作用...直噴公車釀24傷

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記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市陽明山27日下午發生廂型車煞車失靈，意外撞上機車造成機車上男童遭甩出，28日中午12時許，位於湖山路1段附近，又發生客運公車與遊覽車相撞意外，2車共計24人受傷，其中1人有骨折情形較為嚴重。

監視器也拍下當時畫面，只見前方42歲劉姓駕駛的公車緩緩的往下坡行駛，但後方載著家族旅遊成員、由44歲黃姓司機駕駛的遊覽車，卻直接撞上公車，公車遭往前推移10公尺之遠，遊覽車上共8男14女受傷，另外公車上也有2名乘客受傷送醫。

▲▼遊覽車疑煞車沒作動，直接撞上前方公車，往前推移10公尺。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲遊覽車疑煞車沒作動，直接撞上前方公車，往前推移10公尺。（圖／記者黃彥傑翻攝）

劉姓公車駕駛表示，當時遊覽車直接從後面撞上來，當時自己在下坡路段減速，突然間「碰」一聲，然後整台公車被往前推擠，懷疑遊覽車駕駛根本沒有煞車，不然不可能整個車頭全毀。

黃姓遊覽車司機則表示，當時煞車沒有作用，整個車就直接往前撞。而受傷的24人中，主要集中在遊覽車上，公車僅2名乘客受傷，救護人員到場後緊急包紮處理。

▲▼遊覽車上的男童因撞擊手部受傷，到附近餐廳清洗休息，等待救護車救援。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲遊覽車上的男童因撞擊手部受傷，到附近餐廳清洗休息，等待救護車救援。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據悉，遊覽車上是家族包車旅遊，趁端午連假最後一天到陽明山，準備下山前往桃園時，遊覽車因煞車沒有作用，與客運公車發生碰撞，造成遊覽車擋風玻璃整個碎裂，警方事後對2名駕駛進行酒測，結果均為0。

其中遊覽車上的乘客，遭受撞擊後受傷，男童以及家屬等人前往附近餐廳休息，等待救護車到場，警方初步統計，7名傷者送往新光醫院，有3名則送往陽明醫院，而2名送往振興，另外6位則分送榮總以及三總救治，還有2名則送往馬偕醫院。

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