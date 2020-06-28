邵庭台東蝴蝶谷上游戲水遭驅趕　學原住民腔調直播挨批...臉書急道歉

▲ 因模仿原住民腔調直播引起台東延平族人不滿，邵庭在臉書急道歉。（圖／翻攝邵庭臉屬粉絲專頁）

記者楊鈞典／台東報導

藝人邵庭昨27日透過臉書粉絲專頁PO文表示，自己帶著7隻毛小孩偕親人到台東縣延平鄉蝴蝶谷上游戲水遭驅趕，但好心情未受影響，繼續「狗狗放電之旅」，但轉往墾丁途中又開直播學原住民口氣訴說過程，引來延平鄉族人不滿，認為其學原住民口音讓人覺得不被尊重！而邵庭本人28日凌晨也在「延平大小事」臉書致歉。

原是愉快的東台灣之旅，邵庭與家人前後到了鹿野高台，品嘗台東吃米苔目小吃、熱門網紅店藍蜻蜓，還買了伴手禮地瓜酥，中途發生蝴蝶谷遭驅趕意外但不減好心情，卻因直播學原住民語音腔調引發爭議。蝴蝶谷一事讓延平族人憤憤不平，強調對錯可以討論，但學原住民口音這真的讓人感覺不被尊重，遊客來玩很歡迎，但要尊重當地文化。

邵庭得知後急在28日凌晨於「延平大小事」臉書致歉，內容如下:「晚安，我是邵庭，如果有人不知道我是誰也完全沒有關係，我是今天下午跟朋友帶著七隻狗狗到蝴蝶谷玩水的人，首先要在這邊跟大家致歉，非常對不起，我在今天的直播中有模仿原住民的口音說話，對於我來說，這並不是有惡意的行為，是看了留言才知道，這對原住民來說是嚴重的冒犯，所以想先針對這個部分致歉，非常抱歉因為自己的不了解而對你們這樣不禮貌！這個是我的錯，非常對不起」。

模仿原住民口音說話一事引發熱議，網民正反意見都有，有人說「模仿原住民的口音沒什麼不好啊，表示有融入原住民的文化，在部落他們還會覺得很好相處咧」、「請大家不要在言語文字上對當地人二次傷害，戰種族那些的，這樣對紹庭對當地人都不好，變成邵庭的道歉文完全沒意義了……」；也有人表示，「重點不是單純學習原住民口音，而是她的態度」、「吵了架是個人修養問題無關種族啊，原住民其中一人犯錯就一竿子打翻全部原住民，那平地人犯錯我們要說平地人就是怎樣怎樣嗎？ 台灣就那麼小了，還要搞族群分化」。

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