拍到嫩妻和小王親密進出旅館...人夫氣炸！抓她手指解鎖手機查姦情挨告

▲黃男看了妻子與疑似小王親密進出旅館照，氣得逼妻子解鎖手機指紋密碼，再把妻子關進廁所。（示意圖／Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北黃姓男子懷疑年輕妻子外遇，找徵信社跟蹤拍到妻子和別人親密進出旅館的照片，黃男氣炸回家找妻子談判，雙方一言不合打了起來，黃男強拉妻子的手、用指紋解鎖手機，然後把妻子推進廁所關起來，自己翻查妻子與小王的對話紀錄並截圖找姦情，台北地檢署調查後，29日依強制、妨害秘密等罪起訴黃男，黃妻也被起訴傷害罪。

據了解，30多歲的黃男最終並沒有提告通姦等罪，不過已和妻子離婚，他是在2017年間，懷疑20多歲的妻子給他戴綠帽，找徵信社跟蹤調查，雖然沒查出2人發生性行為，但拍到妻子和疑似小王的羅男親密進出旅館的照片。

▲黃男懷疑妻子手機內藏有與小王偷情的證據。（示意圖／stocksnap）

黃男9月間在萬華區的家中與妻子談判，2人為了孩子的問題，以及是否退出家族群組等事起口角，互相拉扯導致雙方身上都多處紅腫、瘀傷，黃男在氣憤之下，硬抓著妻子的拇指去按手機螢幕解鎖，然後順勢把妻子推進後方的廁所，並關起門來，黃男自己留在客廳內，翻查找到妻子手機內與羅男的對話紀錄。

雖然妻子手機內大多與羅男用英文交談，但內容曖昧，黃男截圖傳到自己手機要當抓姦證據，事後黃男和妻子互告傷害等多項罪名，羅男也因得知被跟拍，控告黃男妨害秘密。

▲黃男共被起訴傷害、強制、妨害秘密等多項罪名。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

檢察官調查認為，徵信社拍到的都是在公開道路上的活動，並非私密內容，黃男被控此部分妨害秘密不起訴，但他強迫妻子解鎖手機、關廁所、無故竊取手機內私密對話，還把妻子打傷部分，則分別觸犯強制、妨害秘密、傷害等罪，妻子另外也因傷害黃男罪嫌遭起訴。

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