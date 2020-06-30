潤寅詐貸案密帳曝光　董娘助理記錄行賄調查官…500萬竟請金主先代墊

▲潤寅董娘王音之一肩擔下詐貸責任，並供出請金主代墊500萬元行賄調查官掩飾犯行。（圖為資料照／記者林振民攝）

記者劉昌松／台北報導

潤寅詐貸472億元爆發前調查官涉收賄的案外案，檢調去年發動多波搜索發現1份潤寅密帳，鉅細靡遺地記錄潤寅資金流向，原來不少詐貸所得都被董娘王音之拿去償還積欠金主洪村騫的債務，其中還有1筆500萬元款項用途可疑，等王音之被從美國遣返回台，供出這筆錢是要償還先前請洪代墊的行賄款，揭發調查官收賄內幕。

潤寅集團掛名負責人是楊文虎，但真正經營操盤者，其實是精明幹練的妻子王音之，因為潤寅台塑集團許多部門代理商，與伊朗等多國貿易往來頻繁，不過潤寅生意越做越大，現金需求越來越多，甚至需要向錢莊借貸周轉，2008年起，潤寅就開始和遠紡、福懋、中纖等大公司員工聯手，用假交易向銀行詐貸。

▲金主洪村騫多次借款給潤寅周轉，還涉嫌幫忙牽線行賄偵辦詐貸案的調查官。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

2016年間，調查局接到情資，潤寅集團內資金流動異常，指派由台北市調處的郭詩晃負責追查，王音之得知公司員工遭約談後，為避免東窗事發，想起過去多次借錢給潤寅周轉的洪圓建設老闆洪村騫人脈廣闊，希望洪幫忙牽線協調，洪也果真安排王、郭見面，之後王音之請洪轉被現金500萬元行賄郭，王另外開票還款。

疑似收賄的前調查官郭詩晃最後在2019年，將潤寅案「列參」，代表查無不法，不移送，在此同時，潤寅資金破洞已無法收拾，楊文虎、王音之夫婦逃往美國，委託曾任法官的律師黃呈熹協助指導銷毀相關事證，詐貸爆發後，檢調陸續查出潤寅詐貸額高達472億元，還在潤寅員工的電腦中，發現了從未曝光的密帳，詳細記載了王音之運用詐貸所得的紀錄。

▲前調查官郭詩晃被檢調懷疑涉嫌收賄掩護犯罪。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

辦案人員從中發現，王音之與洪村騫金流頻繁，其中一筆就是王音之償還洪村騫代墊賄款的500萬元，台北地檢署陸續起訴楊文虎、王音之、黃呈熹涉嫌詐欺、洗錢後，再拿著這份密帳詢問王音之，確認是用來行賄現已退休的調查官郭詩晃，並在蒐證後，29日發動搜索約談，並將郭詩晃、洪村騫等人聲押。

療癒！紓壓！心訣大公開



過期票券才能增值！換東森幣1.5倍

【其他新聞】

拍到嫩妻和小王親密進出旅館...人夫氣炸！抓她手指解鎖手機查姦情挨告

恐嚇81法學教授「殺你全家」 工程師坦認討不到百萬債才陷害「她」

120萬贊助瘦身旅費換「與通告藝人吃飯」 老婆發現卡費！他告女詐欺下場曝