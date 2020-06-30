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陸搶直播人才　「口紅一哥」李佳琦變「新上海人」

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▲▼大陸帶貨直播網紅李佳琦。（圖／翻攝自李佳琦微博）

▲大陸帶貨直播網紅李佳琦（中）。（圖／翻攝自李佳琦微博）

記者陳政錄／綜合報導

後疫情時代來臨，在近年大陸電商直播蓬勃發展下，所謂的「網紅」直播主因「帶貨」能力驚人，成為各大平台的香餑餑。據上海市政府官網近日公告訊息顯示，大陸「口紅一哥」，擁有近5000萬粉絲的主播李佳琦，因符合特殊人才引進資格，即將成為新上海人。

李佳琦出生湖南省岳陽市，透過直播推銷產品為業，因曾經在短短5分鐘內，賣出1萬5000支口紅，在大陸爆紅，累計至去年中，全網粉絲約5000萬，由於看好一線城市的經濟發展、品牌多元，近年多於上海發展，兼任江蘇師範大學淘寶寫作與傳媒課程講師。

▲▼大陸快遞,618,網購,電商。（圖／視覺中國）

▲大陸電商產業帶動直播、快遞等發展。（圖／視覺中國）

上海市崇明區人民政府官方網站近日公告訊息顯示，該區2020年第一批特殊人才引進落戶公示名單中，包括李佳琦在列。公告稱，經過崇明區人力資源和社會保障局審定，李佳琦符合崇明區特殊人才引進落戶條件。

據了解，幫李佳琦申報的單位為上海琦聖管理諮詢有限公司，他擁有該公司99%的股份。除此之外，李佳琦還持有其他三家公司股分，包全資持股上海李佳琦文化傳媒工作室，持有寧波鎂麒電子商務有限公司49%的股份、上海妝佳電子商務有限公司49%的股份。

據《澎湃新聞》報導，除了上海以外，大陸有許多省市近年都推出鼓勵引進直播帶貨人才的措施，以杭州為例， 6月20日，杭州市餘杭區推出了12條直播電商政策，計畫打造「直播經濟第一區」，內容包括要對直播人才進行認定，以符合國家級領軍人才等標準。

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