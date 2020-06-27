成軍不到1年！　屏東TENG騰CrossFit龍舟隊…鹿港龍舟錦標賽奪冠

▲屏東縣龍舟委員會「TENG騰CrossFit」龍舟隊，今年參加彰化縣鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，拿下社會公開男女混合組冠軍。（圖／「TENG騰CrossFit」龍舟隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣龍舟委員會「TENG騰CrossFit」龍舟隊，隊員有20人，其中8成是原住民，他們成軍不到一年，今年2020年參加彰化縣鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，拿下社會公開男女混合組冠軍，讓與賽隊伍驚艷。

▲▼TENG騰CrossFit團隊、比賽競爭過程。

屏東縣TENG騰CrossFit 龍舟隊於2019年11月成軍，隊員來自各行各業，年齡從17歲到44歲，其中8成是原住民選手，平日每天晚上做體能訓練，週末兩天到東港訓練實地練船。

不論雨天或艷陽天，只要身體狀況良好，隊員的出席率從不降低，為得就是強化自己能力，進而讓團隊成績更好，隊員家人的支持也是很重要的一環，整個團隊就像另一個大家庭，互相照顧及扶持。

今年3月參加「亞洲龍舟錦標賽」國家代表隊選拔賽，獲得500公尺混合組第2名、200公尺混第4名，讓隊員信心大增；這次報名參加鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，從預賽一路過關斬將的挺進前四強，最後奪得冠軍，每場的速度讓其他隊伍驚嘆連連，而隊員們的膚色更是讓觀眾為之一亮，這次拿到冠軍，無疑給團隊注入一劑強心針，期望這股力量持續保持。

該龍舟隊成員表示，龍舟運動不在只是端午節才出現，TENG騰CrossFit持續招募新隊員，有興趣的朋友們可以體驗。

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