恐嚇81法學教授「殺你全家」　工程師坦認討不到百萬債才陷害「她」

▲陳男涉嫌用電子郵件對81名法學教授恐嚇取財未遂遭起訴。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

陳姓工程師因為向洪姓女友人討債100萬不成，竟為了報復欠債友人，大量發送電子郵件給全國9所大學共81名法學教授，恐嚇「江湖救急要求不多2萬就好」，「不給錢，我會親自殺到你家，殺你全家」，還故意留下洪女男友的銀行帳戶，希望檢警幫忙找到洪女，檢警仍根據網路lP、監視畫面，找到陳男，台北地檢署30日依恐嚇取財未遂、加重誹謗等罪嫌將陳男起訴。

檢警調查，家住南部的陳男年約40歲，現在無業，曾從事網路工程相關工作，對網路科技相當熟悉，犯案時特地跑到高雄左營區某連鎖咖啡廳外，躲在騎樓連上店家提供的免費wifi訊號，大量寄送恐嚇電郵，北檢3月15日接獲檢舉後，由主任檢察官張智堯、檢察官黃振城指揮警調展開偵辦。

雖然狡猾的陳男刻意躲避店家監視器拍攝，留下的轉帳戶頭又是別人的，台北市刑大仍靠科技辦案，3月底就根據IP等多重管道交叉比對出陳男身分，陳男落網供稱，因為向朋友討債失敗，所以從網路上取得法學教授們的校務信箱帳號，寄信恐嚇要錢，檢警為免陳男勾串，一度向法院聲押獲准，後來相關證人訊問完畢，法院裁定無保釋放。

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