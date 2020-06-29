「公款入私帳，這算公然貪污吧？」網友貼文遭蘇嘉全提告　可受公評不起訴

▲桃園市陸姓男子去年9月間在臉書上傳「公款入私帳，這算公然貪污吧？」新聞網頁，時任立法院長蘇嘉全質疑個人名譽受損提告。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陸姓男子去年9月間以手機連結個人臉書，將一則新聞網頁截圖轉貼「業力引爆」粉絲專業，內容是「哇！公款入私帳，這算公然貪污吧？」，暗指當時擔任立法院長的蘇嘉全，事後遭蘇提告加重誹謗，桃檢認為，網友僅轉貼新聞內容，難認有任何貶損蘇名譽之評論，因無其他積極證據構成加重誹謗，29日偵結陸男予以不起訴處分。

檢警調查，51歲的陸姓男子於去年9月19日晚間11時許，透過手機以本人帳號登入臉書社群網站，將魏姓網友一則新聞「哇！公款入私帳，這算公然貪污吧？」等文字，還附上標題「蘇嘉全聲明，財產申報3354萬是國慶公款並非人存款」之新聞網頁截圖，轉貼在「業力引爆」粉絲專業上，致使蘇嘉全認為告人名譽損，涉犯刑法之加重誹謗罪嫌，因此報警提告。

桃檢認為，憲法對於「事實陳述」之言論，透過「實質惡意原則」，亦即「以善意發表言論，對於可受公評之事為適當評論」之誹謗罪阻卻違法事由，賦予絕對保障，經查，該筆國慶款係籌備委員會主委蘇嘉全為名開立公款帳戶，於2018年國慶活動使用，同時已於2019年1月結清銷戶，為公款公用，並非蘇告人存款帳戶，所有公款已在同年1月經由立法院、內政部發布新聞稿澄清。

桃檢指出，因發佈時間距離案發已久，自然期待一般民眾能即時釐清真實，網友僅轉貼新聞網頁，並無任何貶損蘇嘉全名譽之評論，仍屬合理言論自由保障之範疇，難認有任何加重誹謗之構成要件，復查並無其他積極證據足認犯行，陸男罪嫌不足，偵結予以不起訴處分。

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