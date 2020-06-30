快訊／國民黨團拒絕蘇嘉全帶隊拜會：「考監人事酬庸親信，民進黨提飽提滿」

▲國民黨團攻占立法院議場現朝野肉搏衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

總統府秘書長蘇嘉全30日下午率考試院院長、副院長及考試委員被提名人拜會各黨團。國民黨團中午發表三點聲明拒絕拜會，不滿民進黨長期主張廢考監，卻又提飽提滿，酬庸親信，同時呼籲凍結考監人事。

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日下午衝入議場，佔領20個小時後被攻破，立法院最後確定7月10日上午進行考試院人事同意權案投票、7月17日進行監察院人事同意權案投票。蘇嘉全30日下午1點半，率考試委員拜會立法院各黨團，包括院長、民進黨團、國民黨團、時代力量，民眾黨團已於昨天拒絕拜會。

不過，國民黨團中午時分突然發出3點聲明，拒絕考委拜會。聲明內容如下：第一、民進黨一黨獨大，凡事蠻幹，立法院內以多數暴力橫行罷道，朝野氛圍不佳；第二、民進黨長期主張廢考監，卻又提飽提滿，酬庸親信，國民黨呼籲凍結考監人事；第三、綜上，國民黨團拒絕考委被提名人拜會黨團。

考試院長被提名人為前教育部長黃榮村，副院長被提名人是銓敘部長周弘憲，其餘9位考試委員分別是：僑委會前委員長吳新興、專長在傳染病防治的長榮大學名譽教授陳錦生、現任考試委員楊雅惠、政大財政系主任何怡澄、教育部前次長姚立德、台灣護理學會理事長王秀紅、投入生態領域，稱號為鯨豚媽媽的周蓮香、原民會副主委伊萬・納威、現任考試委員陳慈陽。

其他人也看了這些新聞...

► 臨時會Day2／民進黨24小時輪班、6點甲動 藍綠白攻防重點一次看

► 圖／藍綠立委上演全武行！ 葉毓蘭緊抓鐵鍊守主席台遭綠委壓制

► 國民黨攔不住！ 監察院人事同意權案7/17投票



相關熱門新聞...

► 民進黨祭「油壓剪」破門了 藍委自綁鐵鍊死守主席台

► 民進黨不到十分鐘破門進議場！ 藍綠對峙爆肢體衝突

► 國民黨失守主席台 柯建銘遭麵粉波及全身白



►超越藍綠，就靠她了