杏仁哥不理警告「戴防刺手套」硬爬拒馬想闖立院！　警：查證違法將送辦

▲29日上午杏仁哥戴上防刺手套衝立院，他不畏警方警告，突破人牆攀爬拒馬。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪、徐愷昕／台北報導

國民黨團28日下午發動突襲佔領立法院議場，抗議總統府提名監察院人事名單。29日八百壯士號召民眾聲援陳抗，一早就聚集立法院大門前，當時杏仁哥也與一群支持者戴上簡易型「防刺手套」，不理警方的警告，突破人牆攀爬拒馬。對此，警方表示杏仁哥等3人行為已涉犯妨害公務罪，目前待事件平息才會依情況追究，日後蒐證完畢若確定行為屬實，會傳喚3人到案說明。

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▲29日上午杏仁哥戴上防刺手套衝立院，他不畏警方警告，突破人牆攀爬拒馬。（圖／記者黃彥傑攝）

29日上午杏仁哥、陳清茂與一群支持者戴上防刺手到準備爬上拒馬，現場警方見狀立刻舉牌警告，要求他們不要冒險行事。然而，現場民眾情緒激動，最後仍不畏警告，衝上拒馬，過程中，陳清茂還因過於激動，一度昏厥在地，場面相當混亂。

雖然國民黨團已散會，但警方表示，為了以防衝突再發生，現場仍持續派員戒備中，而有關杏仁哥等人的違法行為，目前還是將重心放在院會現場的維安，待事件真的平息，全員撤退後，才會考量是否勘驗相關事證影片做後續處理，不過若蒐證完畢若確定3人犯行屬實，會傳喚到案說明。

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▲國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，民眾聚集立院正門。（圖／記者張榮恩攝）