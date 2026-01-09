車停海邊去拜白沙屯媽祖　漲潮水淹找不到主人...警破窗救車

▲轎車停放漁港水泥地快遭漲潮海水淹沒，警方破窗用大型農機救車。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮為熱門宗教聖地，假日常吸引數以萬計民眾參拜，也造成週邊交通壅塞。一名謝姓男子將轎車停放白沙屯漁港安檢所後方海濱水泥地上，卻遇大漲潮、海水逐漸淹沒輪胎底部，警方據報多次未能跟車主取得聯繫，當機立斷擊破車窗拉起手煞車，再用大型農機順利拖離危險區域。

通霄警分局今天表示，去年12月28日14時許，白沙派出所接獲報案，稱通霄鎮白沙屯漁港安檢所後方海邊，有1輛轎車因停放位置過於靠近海域，受漲潮影響，海水逐漸上升至車門高度，恐有受損之虞，請警方到場協助處理。

警方獲報趕赴現場，發現該車仍停放濱海水泥地，且潮水持續上漲，車輛周邊已遭海水包圍，警方查詢車籍資料，確認車主為謝姓男子，多次打電話未能取得聯絡，考量若未即時處置恐造成更大財產損失，警方當機立斷，擊破車窗進入車內解除手煞車，並在海巡人員及熱心漁民協助下，配合大型機具順利將車輛拖離海邊危險區域，成功排除險情，保全民眾財產安全。

警方說，事後跟謝姓男子取得聯繫，謝稱自外地來通霄，獨自前往附近拱天宮參拜媽祖，不知道停車點會受到漲潮海水影響，加上因為人潮洶湧、沒有聽到手機聲響，所以來不及開走車子。

通霄警分局長周貴忠提醒，前往海邊、漁港等地活動或停放車輛時，務必留意潮汐變化及現場環境，避免將車輛停放於過於靠近海域之處，以免因突發漲潮造成財物損失或人身危險。