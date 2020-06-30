國民黨揚言佔立院3天「19小時就被攻破」　黃智賢傻眼連3問：人呢？





▲國民黨團攻占立法院議場，民進黨使用油壓剪攻破。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨立法院黨團28日占領立法院議場，要求退回監察院人事案、撤換陳菊出任監察院長一職，原稱要占領三天三夜，最後不到20小時就散會。對此，名嘴黃智賢29日表示，沒有要求佔太久，但第19小時就被民進黨立委用油壓剪攻破，且最終也沒完成原本預計的整夜直播，讓她傻眼狂問「人呢？」

國民黨黨團28日占領立法院議場，要求退回監察院人事案、撤換陳菊出任監察院長一職，黨團總召林為洲原聲稱要占領三天三夜，29日上午11時11分卻遭民進黨團以油壓剪剪斷鐵鍊成功破門而入，最後不到20小時就散會。

針對國民黨的行為，黃智賢29日晚間於臉書發表一篇名為「國民黨的19個小時」文章，直指佔了起碼撐過3天，不然就不要佔，「沒有要求太久，只是3天…」

「不然，算了…48小時也行！」黃智賢表示，但在第19個小時，民進黨立委用油壓剪就攻破了，且原本說要整夜的直播「不就是要有人？」結果「人呢？人呢？人呢？」

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▼藍綠兩黨在立院議場爆發衝突。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）