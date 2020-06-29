羅文嘉曝國民黨「苦心」：又幫民進黨推了一把　林俊憲酸：要不要送宵夜進去

▲國民黨20多位立委佔領立法院。（圖／國民黨提供）

記者張嘉晏／綜合報導

國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安28日號召20位立委占據立法院議場，要求蔡英文退回監委名單、撤換陳菊，否則不會撤離。不過此舉讓不少民進黨立委搖頭發文，其中林俊憲狠酸「要不要再送一些宵夜進去啊？」前秘書長羅文嘉則是提出2點，認為國民黨「沒有正當性和說服力」。

國民黨台北市議員羅智強28日晚間前往立院直播，痛批民進黨鴨霸，連冷氣都不開，根本是故意想悶住守在裡面的立委們，現場只能暫時以「送冰塊」的形式降溫。

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者徐斌慎攝）

對此民進黨立委林俊憲同日晚間發文表示「開冷氣，開電燈，那要不要再送一些宵夜進去啊？」他認為國民黨還是沒有學會當個稱職的在野黨，平時連投票的權利都不行使，現在卻直接佔用議場癱瘓議事，「宛如吵著要糖吃的小孩一樣，一點第二大黨的自覺都沒有。」

他認為，國民黨突然大動作上演佔領立院大戲，其實就是希望把大家的注意力從「高雄補選戰場」上拉回來，「現在就看這些要冷氣、要開燈的大爺們還能堅持多久。即使給他們開了冷氣，會不會沒有宵夜吃，就解散了呢？」

▲民進黨前秘書長羅文嘉。（圖／記者徐斌慎攝）

民進黨前秘書長羅文嘉則表示，國民黨仿效當年太陽花衝進議場，他理解做為在野黨「有點動作」是必須的，但國民黨這次怎麼看就是少了正當性和社會說服力。

羅文嘉表示，陳菊再怎麼比，也比國民黨當時提的王建煊和張博雅強，陳菊曾歷經過美麗島大審、蹲黑牢，這些都是在台灣民主運動史上無法抹滅的，「拿她來當政治訴求，謀略不足，智慧也不夠。」

第二點他指出「要廢考監，看來無人反對」，民進黨現在已經明白宣示願與國民黨一起修憲廢除兩院，也許兩黨可以共同簽訂協商共識，但現在國民黨敢佔領國會，卻不敢簽訂協商共識，「國民黨很不了解民進黨，對於五院制，民進黨早就想改，反而是國民黨死抱五權憲法的歷史包袱，畏首畏尾。」

他還說，國民黨在端午連假這樣一衝，無疑是幫民進黨的修憲主張又推了一把，「或許，我們要從另一角度，理解國民黨推動改革的『苦心』。」

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