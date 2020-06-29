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內幕／算準民進黨還在放端午連假　江啟臣5天前拍板發動攻佔立法院

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▲▼國民黨團立委闖進議場，要求撤換陳菊。（圖／立委鄭正鈐提供）

▲國民黨團立委闖進議場，要求撤換陳菊。（圖／立委鄭正鈐提供）

記者徐政璿／台北報導

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日下午衝入議場，佔領主席台。據了解，藍營策劃此次行動在本週三黨團大會討論，最後由黨主席江啟臣親自拍板後，攻防細節再交由黨團規劃。內情人士透露，這次算準了民進黨會仗勢多數以逸待勞，把端午連假放好放滿的心態。

▲▼國民黨團號召林為洲、蔣萬安、曾銘宗、鄭麗文、葉毓蘭、林奕華、洪孟楷以及鄭正鈐等近20名立委突襲立法院，拒絕為監察院人事案背書。（圖／國民黨提供）

▲國民黨團號召林為洲、蔣萬安、曾銘宗、鄭麗文、葉毓蘭、林奕華、洪孟楷以及鄭正鈐等近20名立委突襲立法院，拒絕為監察院人事案背書。（圖／國民黨提供）

據悉，國民黨模擬兩套版本。第一，29日上午一早佔領一場，但此舉風險高，也有可能遭到民進黨突襲。第二，28日搶先佔領，但此舉就得冒著「破壞立法院公物」的罵名。黨團幹部最後認為，面對民進黨，國民黨絕無溫良恭儉讓的空間，決定一肩扛起霸佔議場的政治責任。

▲▼國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，國民黨主席江啟臣赴議場發聲明。（圖／記者莊喬迪攝）

▲國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，國民黨主席江啟臣赴議場發聲明。（圖／記者莊喬迪攝）

內情人士坦言，監察院人事案社會高度關注，就連立場一向偏綠的時代力量，做出的民調都有高達52.4%的民眾認為陳菊「不能」發揮監委職權徹查弊案，台灣民眾黨也早已表態會對陳菊投下反對票，身為對大在野黨必須擔任杯葛的領頭羊，僅管人數遠遠少於民進黨。

▲▼國民黨攻佔立院，羅智強、王鴻薇。（圖／記者游宗樺攝）

▲國民黨攻佔立院，羅智強、王鴻薇。（圖／記者游宗樺攝）

位於抗爭第一線的藍委轉述，除了藍委吳斯懷、陳玉珍因身體狀況請病假外，在28日晚間9點左右，就陸續抵達議場，雖然內部空間悶熱，但已經長期抗戰的準備，助理也連夜將物資送抵。

▲▼國民黨團攻占立法院議場現場_江啟臣,林為州,吳斯懷。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委吳斯懷坐輪椅到現場。（圖／記者湯興漢攝）

立法院將於10點30分談話會，據了解，國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安與首席副書記者林奕華，將分批帶領藍委守住議場，目前只有堅持「撤換陳菊」，其他都可以談，並做好所有衝突準備。

▲▼國民黨團攻占立法院議場現場_前新黨籍立法委員謝啟大。（圖／記者徐斌慎攝）

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