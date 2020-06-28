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愛爾蘭三黨組聯合政府　共和黨黨魁出任總理至2022年

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▲愛爾蘭新總理馬丁（Micheal Martin）。（圖／路透社）

▲愛爾蘭新總理馬丁（Micheal Martin）。（圖／路透社）

實習記者周依儒／綜合報導

愛爾蘭近日通過由愛爾蘭共和黨、統一黨和綠黨共組聯合政府的協議，並於27日選舉投票出新任總理馬丁（Micheal Martin），總理任期到2022年底。據悉，這是愛爾蘭自從1923年內戰後，共和黨和統一黨首次合作，因此也被許多人稱為「歷史性的合作」。

綜合外媒報導，由於愛爾蘭在今年2月舉行國會大選，但沒有任何黨獲得超過半數席次，因此必須組成聯合政府。愛爾蘭三黨的領袖於本月15日達成初步協議，根據協議內容，統一黨和共和黨將會輪流派出人選出任愛爾蘭總理的職務，因此共和黨黨主席馬丁2022的任期結束時將會交棒給統一黨黨主席里歐（Leo Varadkar）。

▲▼愛爾蘭總理瓦拉德卡（Varadkar）。（圖／路透）

▲統一黨黨主席瓦拉德卡（Leo Varadkar）。（圖／路透）

馬丁也表示，他將會接續領導愛爾蘭度過後續的疫情，並於當天晚上公布了愛爾蘭政府新的內閣名單，將由統一黨黨主席里歐出任副總理和企業貿易和就業部長、綠黨黨主席雷恩（Eamon Ryan）出任運輸能源和氣候部長。

據悉，馬丁曾於1997年到2011年間擔任過愛爾蘭的政府的外交部長、衛生部長、教育部長和企業貿易和就業部長。

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