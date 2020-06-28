女歌手抖音表演肚皮舞…遭控「煽動放蕩」道德敗壞　慘判3年徒刑

▲埃及肚皮舞舞者馬斯麗喜愛表演。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

埃及肚皮舞女舞者馬斯麗（Sama el-Masry）擁有高知名度，熱愛表演，卻於27日被法院判處3年徒刑、30萬埃及磅（約新台幣55萬元）罰金，原因是她「煽動放蕩」與「道德低落」。她否認指控，預計提出上訴。

根據《衛報》，42歲的馬斯麗為知名肚皮舞舞者、演員與歌手，今年4月當局對包括抖音在內社群媒體進行調查，隨後逮捕她；檢方聲稱，平台上的影片與照片帶有性暗示。開羅地方法院27日則表示，馬斯麗使用這些帳戶旨在犯下不道德的行為，違反家庭準則與該國價值觀。

如今馬斯麗被判處3年徒刑、30萬埃及磅罰金，她則否認指控，並稱這些內容在她未同意的狀況下從手機被竊取與分享，預計會提出上訴。

Insanity knows no bounds. Egyptian belly-dancer given three-year jail term for ‘inciting debauchery’. Sama el-Masry was accused of posting suggestive images that violated family values. https://t.co/kEDTEGfJIM — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 27, 2020

埃及國會議員塔拉特（John Talaat）要求對這名舞者與其他女性抖音用戶採取法律行動。他說，「自由與放蕩有著極大的不同」，馬斯麗與其他社群媒體的女網紅是在破壞家庭價值與傳統，從事當局禁止的活動。

此前，數名埃及女性也曾被指控挑戰該國保守的社會規範來「煽動淫亂」，包括演員尤賽夫（Rania Youssef）就是一個例子，批評人士認為她出席2018開羅電影節的服裝並不合適。

埃及多名女性抖音用戶、IG網紅與YouTubers近幾個月都遭遇當局逮捕，被指控在社群媒體賣淫與宣揚不當行為。塔拉特認為，其他人預計也一樣會被判處馬斯麗面臨的徒刑。

倡導女權的律師、開羅發展與法律中心負責人Entessar el-Saeed告訴「湯森·路透基金會」（Thomson Reuters Foundation），女性成為當局依照法條下唯一的目標，「我們保守的社會正與科技的變革爭鬥，這創造出完全不同的環境與心態。」

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