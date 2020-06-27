帶著Sony Xperia 1 II出遊去　攝影專家教你網美照這樣拍

▲帶著Sony Xperia 1 II出遊去。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile今年所推出的旗艦機Xperia 1 II，特別再獨立出專業相機App《Photo Pro》，使用介面設計得與α相機相似，以更貼近同時擁有α相機索粉需求，另一方面也讓尚未擁有α相機索粉在習慣拍攝介面後，往後若是入手α相機可以更快上手。

不過，如果是尚未接觸過專業相機模式的索粉，可能會對於《Photo Pro》介面上諸多的模式、按鈕功能有所疑惑，不知道到該從何下手；Sony攝影講座專業攝影師Kevin就分享了快速入門方法，告訴你《Photo Pro》可以怎麼快速上手。

先選模式

一般來說，大多數人對於介面左方的模式選擇會有所疑惑，在輕點《Photo Pro》左上角的按鍵後，會出現AUTO、P、S、M四個模式；Kevin表示，建議初學者，一開始在選擇模式時，可以先使用AUTO或是P模式開始學習，爾後再慢慢摸索S與M模式的使用方式。

▼在開啟Xperia 1 II《Photo Pro》後，先選定左上角的模式。（圖／記者邱倢芯攝）

那麼，什麼樣子的情況下適合使用AUTO模式呢？Kevin建議，像是場景、主體快速移動，光線會忽明忽暗的情況下，就建議使用AUTO模式；如此一來，手機自動幫你決定該怎麼拍比較好，且肉眼可見的幾乎都可以拍得進去。

尤其是在光線高反差的情況下，過去許多手機相機針對高光處的呈現幾乎都會過曝，不過若是使用Xperia 1 II《Photo Pro》的AUTO模式，幾乎高光處細節都可以處理的很好。

▼專業攝影師建議，一般初學者先以AUTO或P模式入門；舉例來說，在拍攝光線有高低反差的場景時，AUTO模式，幾乎高光處細節都可以處理的很好。（圖／記者邱倢芯攝）

但如果場景中的亮、暗落差真的太大，那麼建議使用P模式來加以拍攝，以保留亮、暗處的細節；舉例來說，像是烈日下的陰影通常會過暗，或者是整坨黑黑的，那麼在開啟P模式之後，再稍微調整一下介面右手邊的「EV」數值即可。

▲▼在開啟P模式之後，介面右上半部可以調整EV值（上圖）；如果覺得原本畫面主體、背景太暗，在調高數值後，就可以拉亮畫面（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

那你一定會好奇，什麼樣的情況下，會需要使用S與M模式？Kevin表示，如果是拍攝會移動的物體（如移動中的捷運），想要在畫面當中創造出移動的模糊感，那麼就建議可以開啟S模式，此時介面右上半部的介面就會變為快門速度（SS），再針對自己的要呈現的模糊感，加以調整數值。

另外，Kevin也建議，如果移動中的物體（捷運）前方有其他的主體（例如人），為了讓前方的主體不會因為手持拍攝晃動而模糊，那麼建議搭配使用腳架，會讓畫面呈現更理想。

而M模式當中，使用者可以擁有更多的數值調整空間，無論是快門速度、ISO等，若是有高度的自訂需求，那麼就可以開啟M模式；另外，Kevin也提醒，ISO值越高感光度越高，但相對的雜訊可能就越高，使用者在調整時可以多加注意。

「相機大三元」讓你想怎麼拍都行

在鏡頭方面，Kevin指出，Xperia 1 II中內建了所謂的「相機大三元」16mm、24mm、70mm三個焦段，已經可以滿足大多數人對於攝影的需求。

使用者可以嘗試拍看看三個相機所拍攝出來的結果，即便是同一個主體畫面，都會呈現出不同的拍攝效果。

▼16mm。（圖／記者邱倢芯攝）

▼24mm。（圖／記者邱倢芯攝）

▼70mm。（圖／記者邱倢芯攝）

▼16mm。（圖／記者邱倢芯攝）

▼24mm。（圖／記者邱倢芯攝）

▼70mm。（圖／記者邱倢芯攝）