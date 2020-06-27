　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

帶著Sony Xperia 1 II出遊去　攝影專家教你網美照這樣拍

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲SONY XPERIA 1 II開箱。（圖／記者林敬旻攝）

▲帶著Sony Xperia 1 II出遊去。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile今年所推出的旗艦機Xperia 1 II，特別再獨立出專業相機App《Photo Pro》，使用介面設計得與α相機相似，以更貼近同時擁有α相機索粉需求，另一方面也讓尚未擁有α相機索粉在習慣拍攝介面後，往後若是入手α相機可以更快上手。

不過，如果是尚未接觸過專業相機模式的索粉，可能會對於《Photo Pro》介面上諸多的模式、按鈕功能有所疑惑，不知道到該從何下手；Sony攝影講座專業攝影師Kevin就分享了快速入門方法，告訴你《Photo Pro》可以怎麼快速上手。

先選模式
一般來說，大多數人對於介面左方的模式選擇會有所疑惑，在輕點《Photo Pro》左上角的按鍵後，會出現AUTO、P、S、M四個模式；Kevin表示，建議初學者，一開始在選擇模式時，可以先使用AUTO或是P模式開始學習，爾後再慢慢摸索S與M模式的使用方式。

▼在開啟Xperia 1 II《Photo Pro》後，先選定左上角的模式。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

那麼，什麼樣子的情況下適合使用AUTO模式呢？Kevin建議，像是場景、主體快速移動，光線會忽明忽暗的情況下，就建議使用AUTO模式；如此一來，手機自動幫你決定該怎麼拍比較好，且肉眼可見的幾乎都可以拍得進去。

尤其是在光線高反差的情況下，過去許多手機相機針對高光處的呈現幾乎都會過曝，不過若是使用Xperia 1 II《Photo Pro》的AUTO模式，幾乎高光處細節都可以處理的很好。

▼專業攝影師建議，一般初學者先以AUTO或P模式入門；舉例來說，在拍攝光線有高低反差的場景時，AUTO模式，幾乎高光處細節都可以處理的很好。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

但如果場景中的亮、暗落差真的太大，那麼建議使用P模式來加以拍攝，以保留亮、暗處的細節；舉例來說，像是烈日下的陰影通常會過暗，或者是整坨黑黑的，那麼在開啟P模式之後，再稍微調整一下介面右手邊的「EV」數值即可。

▲▼Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼在開啟P模式之後，介面右上半部可以調整EV值（上圖）；如果覺得原本畫面主體、背景太暗，在調高數值後，就可以拉亮畫面（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

那你一定會好奇，什麼樣的情況下，會需要使用S與M模式？Kevin表示，如果是拍攝會移動的物體（如移動中的捷運），想要在畫面當中創造出移動的模糊感，那麼就建議可以開啟S模式，此時介面右上半部的介面就會變為快門速度（SS），再針對自己的要呈現的模糊感，加以調整數值。

另外，Kevin也建議，如果移動中的物體（捷運）前方有其他的主體（例如人），為了讓前方的主體不會因為手持拍攝晃動而模糊，那麼建議搭配使用腳架，會讓畫面呈現更理想。

而M模式當中，使用者可以擁有更多的數值調整空間，無論是快門速度、ISO等，若是有高度的自訂需求，那麼就可以開啟M模式；另外，Kevin也提醒，ISO值越高感光度越高，但相對的雜訊可能就越高，使用者在調整時可以多加注意。

「相機大三元」讓你想怎麼拍都行
在鏡頭方面，Kevin指出，Xperia 1 II中內建了所謂的「相機大三元」16mm、24mm、70mm三個焦段，已經可以滿足大多數人對於攝影的需求。

使用者可以嘗試拍看看三個相機所拍攝出來的結果，即便是同一個主體畫面，都會呈現出不同的拍攝效果。
▼16mm。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

▼24mm。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

▼70mm。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

▼16mm。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

▼24mm。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

▼70mm。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

ET快訊
台北vs中南部「後段班年收都37萬」　他不解：為何硬擠台北？
郭書瑤沒穿內衣跳舞「巨胸狂晃」掉出來！走光真相曝…畫面讓經紀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

帶著Sony Xperia 1 II出遊去　攝影專家教你網美照這樣拍

DxoMark發布新iPhone SE相機評測　前置鏡頭表現相當具競爭力

5G大戰開打　中華電早鳥388元起、遠傳999元吃到飽

LINE限定圖有垃圾人和過激貓！這兩組「隨你填貼圖」100%回饋　等於免費送

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

《命中》邢昭林：怎樣讓感冒好得快一些？ 　生病強吻撲倒梁潔「把病毒傳染給她」

國道端午連假首日狂塞36hrs！　林佳龍「驚天2句話」引網眾怒

直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光

中印邊境衝突/中國利劍直抵印度喉嚨　「阿克賽欽」左右印巴半世紀爭鬥｜譚兵讀武

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

帶著Sony Xperia 1 II出遊去　攝影專家教你網美照這樣拍

DxoMark發布新iPhone SE相機評測　前置鏡頭表現相當具競爭力

5G大戰開打　中華電早鳥388元起、遠傳999元吃到飽

LINE限定圖有垃圾人和過激貓！這兩組「隨你填貼圖」100%回饋　等於免費送

二伯帶2個兒子回娘家！　蔡阿嘎凌晨PO哭臉照「只能一個人」…網看桌子秒噴笑

恍神撞溪湖台糖小火車　貨車駕駛吊照1年罰款最高9萬元

翁馨儀嗑小火鍋撞「加料」烏龍　大口一咬...「高麗菜變煮爛衛生紙」

台南男「手機LINE」簽注香港六合彩　法官：非公共場所，無罪！

喵小四懷中撒嬌！小三阿金秒變怨婦臉　「7噗噗頭槌」送客

14歲女孩「光喝水就飽」崩潰求救！　醫生一看「食物通道全堵塞」

LIFE・經典／後疫情的新生活　Zen Work Pod重新定義住家與辦公室

白T髒了別丟！5個方法「恢復潔白」，滴到醬汁又怎樣

與BMW分手就另結新歡？賓士、NVIDIA合作自駕技術最快2024搭載

同婚公投「投廢票」惹議　柯文哲重申：同志議題就不適合投票

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

3C家電熱門新聞

5G大戰開打　中華電早鳥388元起

LINE限定圖有垃圾人和過激貓！這兩組「隨你填貼圖」100%回饋

遠傳：7/3宣布5G資費

蘋果數位車鑰CarKey功能超亮眼　這些機款才適用

Apple經銷商端午優惠來了

Sony全新X9500H業界唯一IMAX Enhanced認證

Instagram限時驚喜　新功能「彩虹圈圈」曝光

AirPods變得更聰明！　新增「自動切換」功能和「空間模式」

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

DxoMark公布新iPhone SE相機功能評測

中華電5G資費曝光！最低599元就可享受5G

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

蘋果iOS 14隱藏功能曝光！「敲2下」可開啟自訂功能

更多熱門

相關新聞

Sony Mobile開放預購先領Xperia 1 II

Sony Mobile開放預購先領Xperia 1 II

Sony Mobile今（16）日宣布，搶先預購成功的索粉們可自2020/06/18(四)起即可率先領機，首批預購的消費者即可至原預購通路率先取得Xperia 1 II，成為全台首批Sony Mobile超旗艦5G手機的使用者。

Xperia 1 II 成台首款通過5G認證手機

Xperia 1 II 成台首款通過5G認證手機

Xperia 1 II售價35,990元、6/20正式在台上市

Xperia 1 II售價35,990元、6/20正式在台上市

Xperia 1 II年度5G旗艦6月玩得到

Xperia 1 II年度5G旗艦6月玩得到

Xperia 1 II終於要來了！6/4在台發表

Xperia 1 II終於要來了！6/4在台發表

關鍵字：

Sony Mobile Xperia 1 IIPhoto Pro

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

一晚榨乾10男！寮國小隻馬「3分鐘魔技」全紀錄

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

民法修正　男女統一18歲結婚

郭書瑤跳BLACKPINK新歌！粉絲捏冷汗：上衣母湯

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

即／07：27地牛翻身！　全台有感

血液留下了證據！莊人祥：下周一123人再驗一次

「一看男友賓客名單」　她哭：暫緩婚事！

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

孫生連發3低潮文「不行了，大家掰掰」

更多

最夯影音

更多
林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...
秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面