Sony Mobile開放預購先領機　Xperia 1 II週四起就可領

▲Sony Mobile開放搶先預購Xperia 1II用戶，可於18日起搶先領機。（圖／Sony Mobile提供）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile今（16）日宣布，搶先預購成功的索粉們可自2020/06/18(四)起即可率先領機，首批預購的消費者即可至原預購通路率先取得Xperia 1 II，成為全台首批Sony Mobile超旗艦5G手機的使用者。

Sony Mobile指出，Xperia 1 II 將於原定公告開賣日6月20日正式上市，同日與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信正式推出優惠資費方案，錯過預購的消費者，更要把握搶先擁有5G超旗艦手機Xperia 1 II好時機！Sony Mobile全台行動通訊專賣店，推出「Xperia 1 II首購活動」自即日起至2020/07/31(五)止，至Sony Mobile行動通訊專賣店購買Xperia 1 II超旗艦手機，即可享1,500元配件購物金。

18日起，首批預購的消費者即可至原預購通路率先取得Xperia 1 II，成為全台首批Sony Mobile超旗艦5G手機的使用者；凡於預購期間至Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony 專賣店、特選通路神腦店中店等實體通路預購的消費者，可獲得2,500元配件購物金，預購領機期限與預購優惠僅保留至2020/06/28。

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