Xperia 1 II終於要來了！6/4在台發表

▲索粉期待的Xperia 1 II終於要登台了。（圖／Sony Mobile提供）

記者邱倢芯／台北報導

索粉們注意，Sony Mobile首款5G超旗艦手機Xperia 1 II終於要登台了！稍早Sony Mobile釋出邀請函，並指出這款新機將於6/4正式在台亮相。

Sony Mobile表示，速度而生的Xperia 1 II，帶來最高速的5G傳輸與高速相機對焦與曝光計算，結合來自Sony集團電視科技、音效硬體技術及音樂娛樂等專業技術，在5G時代體驗超越想像的沉浸式娛樂體驗。

Xperia 1 II是Sony Mobile推出的首款5G旗艦手機。搭載高通S865處理器，配備8GB RAM及128GB、256GB ROM，並支援microSD卡擴充。搭載6.5吋21:9 4K HDR OLED螢幕，及大容量4,000mAh電池並支援無線充電功能。

且最值得一提的是，在智慧型手機逐漸走向「無孔化」的此刻，Xperia 1 II反潮流地保留了3.5mm耳機孔。

Xperia 1 II搭載全新三鏡頭相機，更首度搭載了蔡司（ZEISS）鏡頭。三鏡頭同為1200萬畫素，分別為24mm廣角主鏡頭、16mm超廣角鏡頭及望遠鏡頭，並配備3D iToF影像感測元件，帶來更高速、準確的對焦效果。

相機結合Sony自家的Alpha技術與蔡司光學專業，具備高達20 fps高速連拍的的自動對焦功能，搭配每秒60次自動對焦暨自動曝光追蹤計算，並提供人眼及動物眼「即時眼部追蹤對焦」EyeAF功能，在低光源環境下依然能帶來絕佳的成像表現。配備Photography Pro功能，擁有與Alpha相機近似的使用介面，更提供手動設定ISO和快門速度等功能，對攝影愛好者來說更加靈活。

至於Xperia 1 II在台確切的售價與上市時間，就要等到6/4才會揭曉了。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招