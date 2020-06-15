為速度而生　Xperia 1 II為台首款通過5G認證手機

▲Sony Xperia 1 II獲得NCC 5G認證。（圖／Sony Mobile提供）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile今(12)日正式宣布全新超旗艦智慧手機Xperia 1 II已獲得NCC的5G認證並登載上官網，成為全台首款5G認證手機。

Sony Mobile總經理林志遠表示，隨著台灣5G服務即將正式開通，Xperia 1 II為速度而生，不僅結合Sony集團全方位頂尖科技，更帶來超高速5G連網能力，Xperia 1 II的5G能力支援廣、穩定高、速度快，不論搭配任何電信業者5G連網都能無比順暢。

Xperia 1 II採用Qualcomm Snapdragon 865 5G行動平台，支援5G NSA網路架構，運算能力快速流暢，透過獨特的天線設計讓支援頻段更廣，包含n1、n3、n28、n78、n77*(未來可透過軟體升級支援n77)，具備EN-DC （4G+5G雙連結技術）、DSS動態頻譜分享(Dynamic Spectrum Sharing)等5G網路技術，並支援WiFi6無線網路技術，還能當作Wi-Fi6的熱點分享支援。

Xperia 1 II將於2020年6月20日正式上市，屆時也將推出「耀黑」、「羽白」、「鏡紫」三款手機顏色選擇，台灣販售5G單卡/4G雙卡雙待，內建8GB RAM/256GB ROM，參考建議售價35,990元。

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