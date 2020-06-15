　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

為速度而生　Xperia 1 II為台首款通過5G認證手機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Sony Xperia 1 II。（圖／Sony Mobile提供）

▲Sony Xperia 1 II獲得NCC 5G認證。（圖／Sony Mobile提供）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile今(12)日正式宣布全新超旗艦智慧手機Xperia 1 II已獲得NCC的5G認證並登載上官網，成為全台首款5G認證手機。

Sony Mobile總經理林志遠表示，隨著台灣5G服務即將正式開通，Xperia 1 II為速度而生，不僅結合Sony集團全方位頂尖科技，更帶來超高速5G連網能力，Xperia 1 II的5G能力支援廣、穩定高、速度快，不論搭配任何電信業者5G連網都能無比順暢。

Xperia 1 II採用Qualcomm Snapdragon 865 5G行動平台，支援5G NSA網路架構，運算能力快速流暢，透過獨特的天線設計讓支援頻段更廣，包含n1、n3、n28、n78、n77*(未來可透過軟體升級支援n77)，具備EN-DC （4G+5G雙連結技術）、DSS動態頻譜分享(Dynamic Spectrum Sharing)等5G網路技術，並支援WiFi6無線網路技術，還能當作Wi-Fi6的熱點分享支援。

Xperia 1 II將於2020年6月20日正式上市，屆時也將推出「耀黑」、「羽白」、「鏡紫」三款手機顏色選擇，台灣販售5G單卡/4G雙卡雙待，內建8GB RAM/256GB ROM，參考建議售價35,990元。

►不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣

ET快訊
北京再爆疫情「鮭魚砧板驗到病毒」　台大醫推測2原因
「成人、兒童」5大MIT品牌口罩網購再開搶　時間、限購看這裡
史上功能最豐富升級！　iOS 14爆料重點一次看
生前有喝酒？　高雄市議長許崑源血液報告出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

為速度而生　Xperia 1 II為台首款通過5G認證手機

Chromecast 突在美國降價近15%！疑為新品Sabrina鋪路　台灣官網尚未跟降

「史上功能最豐富」軟體升級　iOS 14爆料重點整理

iPad未來可望全都支援「巧控鍵盤」！　2021年iPad Air備受期待

阿米們買起來！Galaxy S20+、Galaxy Buds+ BTS特別版7/9在台上市

watchOS 7本月亮相！5大傳聞新功能速覽

爽吹冷氣照樣愛地球！R32冷媒環保「省萬元電費」　空調「i乾淨」殺菌顧健康

iPhone 12系列生產模具曝光！間接說明 5 項新機傳聞

iPhone 12最新模具圖曝光！　蘋果全系列商品可望走回經典設計

第一支手機病毒16歲了！誕生於2004年6月15日　靠發送加值服務簡訊撈錢　

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

為速度而生　Xperia 1 II為台首款通過5G認證手機

Chromecast 突在美國降價近15%！疑為新品Sabrina鋪路　台灣官網尚未跟降

「史上功能最豐富」軟體升級　iOS 14爆料重點整理

iPad未來可望全都支援「巧控鍵盤」！　2021年iPad Air備受期待

阿米們買起來！Galaxy S20+、Galaxy Buds+ BTS特別版7/9在台上市

watchOS 7本月亮相！5大傳聞新功能速覽

爽吹冷氣照樣愛地球！R32冷媒環保「省萬元電費」　空調「i乾淨」殺菌顧健康

iPhone 12系列生產模具曝光！間接說明 5 項新機傳聞

iPhone 12最新模具圖曝光！　蘋果全系列商品可望走回經典設計

第一支手機病毒16歲了！誕生於2004年6月15日　靠發送加值服務簡訊撈錢　

蘇貞昌趁機踹陳時中一腳？　行政院強硬回應了！

粉專Tag總統！醫護怒揭2點「根本誤導醫界貪婪」　網讚爆：有勇氣，佩服

「藍寶堅尼」佔家門乘涼還揪團　網笑翻：直接收編啊！

普丁嗆爆川普！大讚「俄國防疫比較好」：美國缺乏強力領導

疫情解封　屏東東港朝隆宮「蝦米媽」媽祖巡安護境9月登場

冷氣電磁波有影響？他離2m怕傷身…網曝真實經驗：胃酸不明原因過多

陳冠廷案燒出放話文化　柯文哲怒了：管不了底下還當什麼首長？

遺憾岳父不能來！承翰姐夫獲選模範警察　蔡英文拍肩：好好照顧李媽媽

《約定的夢幻島》美劇化　由《蜘蛛人：新宇宙》導演執導

「抗體搭配PCR檢測」研判感染狀況！台專家：可用在「邊境」評估隔離時間

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

3C家電熱門新聞

Sony全新X9500H業界唯一IMAX Enhanced認證

致敬iPhone 4機身邊框設計　iPhone 12保護殼渲染照曝光

iOS 14爆料重點整理

iPhone計算器隱藏小技巧一次看透！　快看看你已知幾項

iPhone 12最新模具圖曝光！　蘋果全系列商品可望走回經典設計

iPhone 12模具曝光5項新機傳聞

iPhone 12要來了！蘋果9款新機已通過EEC認證

摺疊iPhone要來了！爆料者間接證實蘋果已在開發中

色情假帳號進駐IG　更改二選項防止被騷擾

PS5雙版本4組配件與24款遊戲亮相

初代蘋果手機你看過嗎？iPhone 2G到現在還可以用

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

watchOS 7本月亮相！5大傳聞新功能速覽

更多熱門

相關新聞

柴契爾前助理：英國封殺華為成定局

柴契爾前助理：英國封殺華為成定局

美國試圖全面圍堵中國科技巨擘華為（Huawei），此前有英媒指出，英國打算在2023年前逐步封殺華為在該國的5G建設項目。如今曾擔任前首相柴契爾夫人助理的加德納（Nile Gardiner）又聲稱，英方已決定採取「日落計畫」，將徹底甩開華為，只是尚未正式公開。

財訊／5G基金滿手好牌怎麼挑？

財訊／5G基金滿手好牌怎麼挑？

陸5月手機出貨量達3375.9萬部　5G機款佔近50%

陸5月手機出貨量達3375.9萬部　5G機款佔近50%

台東搶先全台建置5G遠距醫療照護系統

台東搶先全台建置5G遠距醫療照護系統

中華電信與韓國LG U+展開5G影音娛樂戰略合作

中華電信與韓國LG U+展開5G影音娛樂戰略合作

關鍵字：

Xperia 1 II5G認證5G5G元年Sony Mobile

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

即／竹南科死亡車禍　騎士噴飛20公尺亡

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

不准打架！主人一手提一柴背影帥爆

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面