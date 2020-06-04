耳機孔回來了！Xperia 1 II售價35,990元、6/20正式在台上市

▲Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

索粉們期待已久的Xperia 1 II新機終於來了！Xperia 1 II是為Sony Mobile旗下首款5G手機，號稱是「為速度而生」的一款新機。值得注意的是，Xperia 1 II機身上方回歸了許多人心心念念的3.5mm耳機孔。這款手機於6/6~6/14於Sony Mobile行動通訊專賣店與網路商店指定通路開放預購，6/20正式上市，售價35,990元。

相機功能再升級

既然號稱是「為速度而生」，那麼Xperia 1 II絕對不僅有加入5G功能那麼簡單，就連在相機功能上也大幅的提升，其搭載了3+1鏡頭，並承襲了α9相機的高速連拍技術，可攝下每秒達20張（20 fps）的高速連拍，且在高速連拍的同時再搭配每秒60次自動對焦及自動曝光追蹤技術。

▼Sony Xperia 1 II相機模組搭載了3+1鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

值得注意的是，去年所推出的Xperia 1手機中，已可透過「即時眼部追蹤對焦」功能，來高速追蹤對焦人眼；而這次所推出的Xperia 1 II新機，則是再加入了動物眼即時眼部追蹤對焦功能，手機相機能持續對焦移動中的毛小孩眼睛，藉此大幅降低拍攝毛小孩的失敗率。

Xperia 1 II所搭載的三顆鏡頭皆為1,200萬畫素，分別搭載了16mm超廣角、24mm廣角、70mm望遠不同焦段；而Sony也了解單眼相機相當重視15mm-24mm、24mm-70mm、70mm-200mm這三種焦段，因此在Xperia 1 II中也加入了70mm-200mm望遠端鏡頭，以滿足使用者日常的拍攝需求。

至於3+「1」鏡頭的那一顆則為3D iToF測距感測器，其可提供43,200個測距點，可立即計算相機與主體間的距離。

Photo Pro功能 直接把手機變單眼

在Xperia 1 II當中，除了搭載一般的相機拍攝模式外，這次也特別新加入了Photo Pro專業單眼相機模式，直接將Sony α相機使用介面導入至Xperia 1 II當中。

▼Sony Xperia 1 II加入了Photo Pro專業單眼相機模式。（圖／記者邱倢芯攝）

也就是說，當你開啟Photo Pro模式之後，就可享受到如α單眼般的拍照體驗；在開啟Photo Pro介面後，左手可以直接做拍攝模式的切換，右手則可快速調整過片模式、對焦方式、ISO等；另外，Xperia 1 II機身右方這次也搭載了實體快門鍵，Photo Pro模式必須透過實體快門鍵才能進行拍攝，因為在Photo Pro模式當中並無搭載虛擬快門鍵。

▲▼Xperia 1 II可攝下每秒達20張的高速連拍（上圖）；Photo Pro模式必須透過實體快門鍵才能進行拍攝（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

錄影功能再提升

這次在Xperia 1 II中內建的Cinema Pro電影級錄影功能支援2k 120 fps高格率拍攝，亦可選擇23.98/25/29.97/59.94 fps錄製21:9 4K HDR影片，以高動態範圍與對比錄製4K HDR影片，即使是在背光、低光源的場景也能拍攝出逼真的色彩。

另外，這次的Cinema Pro當中也加入了智慧風切聲過濾技術，在錄影的同時也可減少噪音、風切聲的干擾。

而在硬體規格方面，Xperia 1 II擁有6.5吋21:9 CinemaWide 4K HDR OLED螢幕，採用10 bit色深漸層螢幕畫質；另外在機身上，再次加入了3.5mm耳機孔，並擁有更進化的前置立體聲數位音質，搭配Hi-Res高解析音樂，且新加入了360度實景音效，以及DSEE Ultimate音質還原技術。

▼Sony Xperia 1 II再次加入了3.5mm耳機孔。（圖／記者邱倢芯攝）

Xperia 1 II這次也具備了IP65/68防水防塵等級，前後均採用康寧第六代大猩猩玻璃鏡面，將提供「耀黑」、「羽白」、「鏡紫」三種顏色選擇；作業系統採用Android 10，並使用4,000mAh大容量電池，並支援PD快速充電及Qi無線充電功能。

台灣將販售5G單卡/4G雙卡雙待機種，容量規格為8GB RAM、256GB ROM；不過由於目前台灣5G通訊功能尚未開通，Sony Mobile指出，等到NCC認證開放、電信業者公告開通5G業務之後，將會儘速推出軟體升級，開啟Xperia 1 II 5G功能。