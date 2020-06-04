　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

耳機孔回來了！Xperia 1 II售價35,990元、6/20正式在台上市

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

索粉們期待已久的Xperia 1 II新機終於來了！Xperia 1 II是為Sony Mobile旗下首款5G手機，號稱是「為速度而生」的一款新機。值得注意的是，Xperia 1 II機身上方回歸了許多人心心念念的3.5mm耳機孔。這款手機於6/6~6/14於Sony Mobile行動通訊專賣店與網路商店指定通路開放預購，6/20正式上市，售價35,990元。

相機功能再升級
既然號稱是「為速度而生」，那麼Xperia 1 II絕對不僅有加入5G功能那麼簡單，就連在相機功能上也大幅的提升，其搭載了3+1鏡頭，並承襲了α9相機的高速連拍技術，可攝下每秒達20張（20 fps）的高速連拍，且在高速連拍的同時再搭配每秒60次自動對焦及自動曝光追蹤技術。

▼Sony Xperia 1 II相機模組搭載了3+1鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

值得注意的是，去年所推出的Xperia 1手機中，已可透過「即時眼部追蹤對焦」功能，來高速追蹤對焦人眼；而這次所推出的Xperia 1 II新機，則是再加入了動物眼即時眼部追蹤對焦功能，手機相機能持續對焦移動中的毛小孩眼睛，藉此大幅降低拍攝毛小孩的失敗率。

Xperia 1 II所搭載的三顆鏡頭皆為1,200萬畫素，分別搭載了16mm超廣角、24mm廣角、70mm望遠不同焦段；而Sony也了解單眼相機相當重視15mm-24mm、24mm-70mm、70mm-200mm這三種焦段，因此在Xperia 1 II中也加入了70mm-200mm望遠端鏡頭，以滿足使用者日常的拍攝需求。

至於3+「1」鏡頭的那一顆則為3D iToF測距感測器，其可提供43,200個測距點，可立即計算相機與主體間的距離。

Photo Pro功能　直接把手機變單眼
在Xperia 1 II當中，除了搭載一般的相機拍攝模式外，這次也特別新加入了Photo Pro專業單眼相機模式，直接將Sony α相機使用介面導入至Xperia 1 II當中。

▼Sony Xperia 1 II加入了Photo Pro專業單眼相機模式。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

也就是說，當你開啟Photo Pro模式之後，就可享受到如α單眼般的拍照體驗；在開啟Photo Pro介面後，左手可以直接做拍攝模式的切換，右手則可快速調整過片模式、對焦方式、ISO等；另外，Xperia 1 II機身右方這次也搭載了實體快門鍵，Photo Pro模式必須透過實體快門鍵才能進行拍攝，因為在Photo Pro模式當中並無搭載虛擬快門鍵。

▲▼Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Xperia 1 II可攝下每秒達20張的高速連拍（上圖）；Photo Pro模式必須透過實體快門鍵才能進行拍攝（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

錄影功能再提升
這次在Xperia 1 II中內建的Cinema Pro電影級錄影功能支援2k 120 fps高格率拍攝，亦可選擇23.98/25/29.97/59.94 fps錄製21:9 4K HDR影片，以高動態範圍與對比錄製4K HDR影片，即使是在背光、低光源的場景也能拍攝出逼真的色彩。

另外，這次的Cinema Pro當中也加入了智慧風切聲過濾技術，在錄影的同時也可減少噪音、風切聲的干擾。

而在硬體規格方面，Xperia 1 II擁有6.5吋21:9 CinemaWide 4K HDR OLED螢幕，採用10 bit色深漸層螢幕畫質；另外在機身上，再次加入了3.5mm耳機孔，並擁有更進化的前置立體聲數位音質，搭配Hi-Res高解析音樂，且新加入了360度實景音效，以及DSEE Ultimate音質還原技術。

▼Sony Xperia 1 II再次加入了3.5mm耳機孔。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Sony Xperia 1 II。（圖／記者邱倢芯攝）

Xperia 1 II這次也具備了IP65/68防水防塵等級，前後均採用康寧第六代大猩猩玻璃鏡面，將提供「耀黑」、「羽白」、「鏡紫」三種顏色選擇；作業系統採用Android 10，並使用4,000mAh大容量電池，並支援PD快速充電及Qi無線充電功能。

台灣將販售5G單卡/4G雙卡雙待機種，容量規格為8GB RAM、256GB ROM；不過由於目前台灣5G通訊功能尚未開通，Sony Mobile指出，等到NCC認證開放、電信業者公告開通5G業務之後，將會儘速推出軟體升級，開啟Xperia 1 II 5G功能。

ET快訊
正妹網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F胸！　一路乘客驚嘆：好大好大
快訊／新義里大橋追撞事故　車頭全爛2人送醫不治
快訊／林口女「發黑腫脹」陳屍轎車內　已死亡多日
LIVE／連3天+0！國內無本土病例53天　大規模解封倒數
背景露餡復合咪妃？　Joeman回應了
給15個富婆包養月撈百萬：我世界最帥！26歲軟飯男真面目曝…
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

耳機孔回來了！Xperia 1 II售價35,990元、6/20正式在台上市

安全性升級！Google為iOS添增Titan安全金鑰支援

三星以線上虛擬的形式開辦2020 LED展：發表智慧、園藝、居家等照明方案

iOS 13.5.5開發代碼曝Apple下一步！　可能提供「綑綁式訂閱服務」

ARMY們注意！三星將與BTS合作推出Galaxy S20+特別版

5G iPad Pro傳2021年亮相！搭A14X晶片、配Mini-LED顯示器

「Apple Pencil 3」有望推出黑色款！　發布時間可能要等到2021年

首款配備微雲台的5G手機vivo X50系列擬於下半年登台

宏達電「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」助攻新創團隊　上架8款新創VR作品

不再「通體白」！Apple Pencil傳將有「黑色」版本

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

耳機孔回來了！Xperia 1 II售價35,990元、6/20正式在台上市

安全性升級！Google為iOS添增Titan安全金鑰支援

三星以線上虛擬的形式開辦2020 LED展：發表智慧、園藝、居家等照明方案

iOS 13.5.5開發代碼曝Apple下一步！　可能提供「綑綁式訂閱服務」

ARMY們注意！三星將與BTS合作推出Galaxy S20+特別版

5G iPad Pro傳2021年亮相！搭A14X晶片、配Mini-LED顯示器

「Apple Pencil 3」有望推出黑色款！　發布時間可能要等到2021年

首款配備微雲台的5G手機vivo X50系列擬於下半年登台

宏達電「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」助攻新創團隊　上架8款新創VR作品

不再「通體白」！Apple Pencil傳將有「黑色」版本

「人才配訓計畫」20億經費用罄！觀光局：報名只到6/12截止

桃園藻礁保育有希望了？環團見蔡英文後笑了：露出曙光

三倍券這一點大勝消費券！政院官員：有「馬英九心魔」的是國民黨

俄史上第二慘漏油事件「宣布進入緊急狀態」　普丁怒：還從網路上才知道？

旅遊泡泡圈排除台灣！學者憂：國旅恢復後「仍有10萬人沒錢賺」

IDC估今年全球手機市場將萎縮近12%　新冠肺炎惹的禍

木村拓哉宣布復工！　新造型「全副武裝版」曝光

「吃碗內看碗外」偷酸韓國瑜？　陳時中：沒有要講別人的意思

【廣編】VITARA全能探索無限可能！SUZUKI邀您同慶百週年　賞車試乘送限定好禮

眼前整片漸層藍海！隱身墾丁角落的咖啡館　藍色樓梯通往平台看海放空

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

3C家電熱門新聞

美暴動洗劫Apple門市也沒用　搶來的iPhone開機全變磚

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

iOS 14支援硬體列表曝光！　iPhone 6S有望再戰一年

iPhone 12模型曝光！SIM卡槽移至左側音量鍵下方

FB全新功能讓用戶不再尷尬！　可清除動態牆不想回首的過往

iPad Air 4 傳移除Lightning！　首次在iPad Pro之外搭載USB-C

5G iPad Pro傳2021年亮相

Google Pixel 搖身變「貼身保安」！　出現意外第一時間自動通知親友

「Apple Pencil 3」有望推出黑色款！　發布時間可能要等到2021年

ARMY們注意！三星將與BTS合作推出Galaxy S20+特別版

iOS 13.5.5開發代碼曝Apple下一步！　可能提供「綑綁式訂閱服務」

一招秒封存、丟棄FB舊貼文

Xperia 1 II售價35,990元、6/20正式在台上市

傳Apple Watch Series 6螢幕規格與上代相似

更多熱門

相關新聞

Xperia 1 II年度5G旗艦6月玩得到

Xperia 1 II年度5G旗艦6月玩得到

隨著Xperia 10 II在台成功上市，Sony mobile再次兌現承諾，旗下首款5G旗艦新機Xperia 1 II，確認將於6月4日登台，並且訂於6月5日開放消費者體驗，由於新冠疫情（COVID-19）的關係，活動限定開辦5場，只限定開放400人體驗。

Xperia 1 II終於要來了！6/4在台發表

Xperia 1 II終於要來了！6/4在台發表

Xperia 10 II三大電信資費一次看

Xperia 10 II三大電信資費一次看

520上市的SONY中階旗艦八個重點

520上市的SONY中階旗艦八個重點

Sony Mobile：Xperia 1 II預計六月在台推出

Sony Mobile：Xperia 1 II預計六月在台推出

關鍵字：

Sony Mobile Xperia 1 II

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

聶永真聲援黃氏兄弟瑋瑋　「沒有做錯事」

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面