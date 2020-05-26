SONY Xperia 1 II年度5G旗艦機6月5日玩得到、明起限量報名

▲以「為速度而生」之名，Xpeira 1 II預告將於6月登台。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

隨著Xperia 10 II在台成功上市，Sony mobile再次兌現承諾，旗下首款5G旗艦新機Xperia 1 II，確認將於6月4日登台，並且訂於6月5日開放消費者體驗，此次活動限定開辦5場，只限定開放400人體驗。

Xperia 1 II與Xperia 10 II同樣配備21:9長型螢幕，但是手機尺寸來到6.5吋，解析度提升到4K畫質，90Hz螢幕更新率，除了SONY BRAVIA 電視的原色顯示技術(TRILUMINOS display for mobile)、影片影像最佳化技術、多工視窗分割等功能之外，還多了CinemaWide 4K HDR螢幕調校技術、Motion Blur Reduction動態模糊減少技術，並且透過導演模式 Creator mode（powered by CineAlta）讓螢幕顯示色彩更加精準。

效能方面，採用的是高通S865 5G行動平台、8GB RAM及128GB/256GB ROM，透過三選二SIM卡槽，讓手機同時支援4G+5G雙卡雙待，電池容量4000mAh、支援無線充電、支援PD 3.0快充，而且支援microSD卡擴充、擁有實體3.5mm耳麥孔。

拍攝效能是Xperia 1 II被稱為最速手機的原因之一，該款手機配備前置800萬畫素鏡頭（光圈F2.0）、後置 1,200 萬畫素（光圈F1.7,16mm）+ 1,200 萬畫素（光圈F2.2,24mm）+ 1,200 萬畫素 124° 超廣角鏡頭（光圈F2.4,70mm）。另外還有一個 3D iToF 影像感測元件作為攝影視覺輔助，即使是低光源環境下也能精準對焦拍攝。

Sony Xperia 1 II是首款跟SONY Alpha 9 系列相機的工程師合作研發手機拍攝效能的手機，從「專業攝影師需求」出發，可支援RAW檔拍攝，具備人眼和動物眼部皆適用的Eye AF追蹤對焦功能。此外，介面也經過重新設計，並在全新手動控制中加入實體快門按鈕。

主鏡頭拍攝方面，藉由Alpha系列可交換式鏡頭相機技術，每秒可以執行60次自動對焦暨自動曝光 AF/AE 追蹤計算，更以連續追蹤功能，讓這支手機達成全球首創最高達 20fps 高速連拍功能。

該款手機大小為166 × 72 × 7.9mm、重量181g，全機提供IP65/68防水防塵功能，如果手邊有 Sony Alpha 相機，還可以將手機當作第二螢幕，安裝 Imaging Edge Mobile 應用程式就可以以無線的形式進行拍照設定。

5G應用方面主要是4K影片傳輸跟無損音訊的應用，如果是音樂發燒友，該款手機結合 Sony 在音訊硬體和音樂娛樂的專業，並且與 Sony Music Entertainment 合作微調音訊。透過 5G 連線來串流高解析音訊，實體耳機孔則是可以滿足各種音樂發燒友對於喜歡的有線耳機產品的使用需求。

簡而言之，不管是影音觀看、拍攝，甚至是遊戲娛樂所需的效能需求，亦或者是5G行動網路上網，Xperia 1 II都是讓人相當期待的智慧型手機，而根據官方公告，該款手機預計於6月4日面向媒體舉辦發表會，預計6月5日～6月7日，選在台北華山。

這次活動同樣採取限量開放體驗手機的形式進行，記者了解之下，這次體驗活動共計分成6月5日（五）晚場、6月6日（六）早午晚三場、6月7日（早）等五個場次，有興趣的讀者，5月27日中午開始就可以搶先報名，沒報到名的也沒關係，少了完整的活動體驗跟見面禮，還是可以就近選擇相對應的時段在現場參與。

＊報名網址：點此進