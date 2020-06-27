嘉義男恍神駕駛自撞民宅石柱　車頭全毀氣囊全爆開　

▲嘉義玉山路與劉厝路民眾引恍神駕駛撞進民宅 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局救災救護指揮科日前接獲報案指稱，玉山路與劉厝路路口發生車禍，第一大隊德安分隊救護車出勤前往救護。

救護人員抵達時，現場為1輛自小客車失控衝入民宅自撞，而20歲吳姓男駕駛主訴自己正要返家由玉山路左轉劉厝路時，因恍神轉彎失控衝入民宅自撞，因強大的撞擊爆裂聲音，引起住家與鄰近住戶紛紛起床查看發生什麼事故，同時造成汽車零件飛噴散落現場滿地，駕駛、副駕駛座安全氣囊全爆開；而民宅部分車庫石柱磁磚多處碎裂、鐵捲門輕微變形，強烈的撞擊所幸駕駛僅受輕傷且無造成其他人員傷亡，露出自責與驚嚇過度的表情。

救護人員立即上前評估，傷者主訴因為車子撞上民宅大門石柱，導致安全氣囊彈爆撞上造成胸腹些許不適、左額頭有輕微擦傷，救護人員給予評估、清洗傷口、包紮止血後將傷者送往嘉義榮民醫院續做診治，相關車禍肇事原因由警方調查處理中。

▲玉山路與劉厝路路口車禍救護 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府消防局提醒民眾，若精神不濟應避免駕駛任何交通工具，並擇一安全處所停車休息或請人代駕，十字路口及轉彎時應減速慢行並注意左右來車，如發生事故應立即撥打110或119報案，並做好警示後離開事故車道危險區域，至相對安全區域等待救援，避免發生二次車禍造成傷害。

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