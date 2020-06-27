美國對陸官員實施簽證限制！　陸駐美使館：停止干涉中國內政

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）27日宣布，針對損害香港自治、人權與基本自由的中國前任／現任官員與其家屬們，美國將施行簽證限制措施。中國駐美國大使館發言人表示，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預。

中國駐美國大使館官網27日發表《駐美國使館發言人就美方宣布因涉港問題對相關中方官員實施簽證限制措施發表談話》。發言人表示，中方堅決反對美方的錯誤做法。

發言人指出，國家安全立法是中央政府的權力和責任，也是國際通行實踐，港版國安立法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，只會使香港擁有更加完備的法律體系和更加穩定的社會秩序，有利於維護「一國兩制」和香港長期繁榮穩定。

▲香港。（圖／路透）

發言人表示，中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，不是《中英聯合聲明》。隨著1997年香港回歸中國，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢。美方沒有任何法律依據、也沒有任何資格援引《中英聯合聲明》對香港事務說三道四。

最後，發言人也強調，「我們奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政」。中方將繼續採取堅定有力的措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

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