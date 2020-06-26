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貝恩資本豪賭！接手「破產+負債1015億」維珍澳洲航空！

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▲▼ 維珍澳洲航空（Virgin Australia）。（圖／達志影像／美聯社）

▲維珍澳洲航空（Virgin Australia）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

新型疫情重擊航空業，澳州第二大航空維珍澳洲航空（Virgin Australia），4月底時便因長期債務問題宣布破產，進入破產管理程序尋求買主。美國私人股權投資公司貝恩資本（Bain Capital）也於今（26）日宣布將買下維珍航空，且交易將在8月底前完成。

根據CNN報導，貝恩資本擊敗了紐約的賽勒斯資本（Cyrus Capital），成為維珍航空的新主人。貝恩資本表示，他們將會替現有的營運團隊提出改善計劃，保住所有員工的工作，未來也會投入大量資金。

▲維珍集團創辦人、英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）。（圖／路透社）

▲維珍集團創辦人、英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）。（圖／路透社）

據悉，維珍航空的對手、澳州第一大航空澳洲航空（Qantas Airways）目前也已陷入困境，甚至在近日宣布將裁員6000人，且要透過股票集資19億澳幣（約385億新台幣）。而維珍航空在宣布破產前曾向澳州當局尋求幫助，但澳洲總理莫里森（Scott Morrison）卻表示，「我們希望澳州能有競爭激烈的航空市場，因此希望看到兩家航空公司能夠進行飛行競爭。」

國際航空運輸協會曾預估，全球航空業者大約需要3年的時間才能回復到疫情爆發前的水平。不過維珍航空在疫情爆發前就已經負債50億澳幣（約1015億新台幣），因此也有人指出，貝恩資本在此時收購景氣極差的航空業是一場「豪賭」。

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