美國務卿宣布：破壞香港自治中國官員實施入境限制　包括其家人

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電

中國強推港區國安法引發美方不滿。美國國務卿蓬佩奧今天宣布，針對損害香港自治、人權與基本自由的中國前任與現任官員，美國將施行簽證限制措施，其家屬也可能受到相關限制。

中國全國人大常委會28日至30日將再度開會，外界預期會討論港區國安法草案。美國參議院昨天迅速通過「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），要制裁阻礙中國履行其在「中英聯合聲明」與「基本法」中對香港義務的人士。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發聲明表示，美國總統川普曾承諾要懲治侵蝕香港自由的中國官員，因此他今天宣布，對於涉及損害香港高度自治、人權與基本自由的中國前任與現任官員，美方將對其施行簽證限制措施，官員家屬也可能受到相關限制。

蓬佩奧指出，中共近期加大損害香港高度自治的作為，不只宣布北京有權監督香港治理、指控至少一位香港立法會成員有不當行為，更單方面將國安法強加在香港身上。

不只如此，蓬佩奧強調，北京持續侵害香港人權與基本自由，施壓當地政府逮捕民運人士並取消泛民派候選人參選資格。

蓬佩奧再次敦促北京，履行其在「中英聯合聲明」中的承諾與義務，確保香港能夠享有高度自治，且港人的人權與言論及和平集會等自由，會受到法律保護及當地政府尊重。

蓬佩奧雖未公布簽證限制措施細節，但根據去年11月27日上路的「香港人權與民主法」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），對於損害香港人權與自治的人士，美方可讓其無資格取得簽證、入境美國或獲得臨時入境許可（parole），現有的簽證則可能被撤銷。