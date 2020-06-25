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港媒曝青年「搭船潛逃台灣」路線！　偷渡費30萬到100萬港元

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▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲港版國安法立法在即，港人偷渡出海情況增加。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

面對「港版國安法」實施在即，香港《大公報》報導，所謂「亂港分子」近日紛紛打探逃走路線，且因風險高、需求大，著草費（潛逃費）更已從一個月前的數萬港元，飆升至50萬到100萬港元不等。其中，走西貢、香港仔、筲箕灣等碼頭水路偷渡台灣，成為港人的首選。

報導直指，自反修例示威爆發一年以來，香港警方公布已有近9000人遭到拘留，期間有200人逃往台灣。香港消息人士透露，青年被警方起訴後，多被要求交出旅行證件，且適逢新冠肺炎疫情，搭飛機潛逃赴台已經不可能，「水路偷渡成為首選路線」。

大澳棚屋。(圖／黃士原攝)

▲港人多選擇水路偷渡台灣，圖為香港大澳的棚屋與船家。(示意圖／黃士原攝)

資深蛇頭基哥（化名）透露，近期很多船家都收到電話查問由西貢、大澳、香港仔、筲箕灣及鯉魚門等碼頭往南海收費多少。他說，「我開包船費約兩萬港元，又有一次有人致電查詢，最快途徑去台灣收多少錢，我開價25萬港元，現金。」

基哥形容，當時對方先掛斷電話，時隔一陣子後又迅速撥打過來，詢問最快可以何時開船。他說明，釣魚船和漁船是偷渡者首選，因為每天各個公眾碼頭，都有釣魚客坐漁船往返南海水域，「逃犯假扮釣魚客混入其中，不易察覺」，按照漁船每小時9海哩的速度計算，從香港水域入台灣船程36小時；快艇（18海）則需18小時。

另名蛇頭阿豪還向《大公報》表示，一般偷渡者都會坐漁船出公海，登上另一艘接駁船後再上台灣漁船，由台灣漁船載往高雄、台南、台中等避風港。

偷渡費方面，阿豪開價30萬港元，另一名蛇頭強哥由於掌握更多路線，價格50萬到100萬港元不等，越知名的人物價格越貴，比一個月前的每人僅數萬港元還高。蛇頭表示，「港版國安法」進入審議後，後偷渡風險越來越高，警方加強堵截，「有人第三次『走人』都沒成功」。

▲陸委會主委陳明通召開記者會說明「香港人道救援方案」。（圖／記者林敬旻攝）

▲為體現政府稱香港作為，陸委會主委陳明通日前召開記者會說明「香港人道援助關懷行動專案」。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，為體現總統蔡英文撐香港作為，陸委會日前公布「香港人道援助關懷行動專案」，宣布成立「台港服務交流辦公室」，7月1日起營運，對符合港澳條例第18條等依據入台的港人，提供必要援助。

但面對媒體追問，新冠肺炎疫情造成國境管制，港人可能因此無法來台，若確實受到迫害，港人不得以採取偷渡等非法入境，是否也能適用援助專案？陳明通說，法律很清楚，「他（港人）必須是合法入境。」

中央流行疫情指揮中心24日宣布，考量國際疫情趨勢，因應商務經貿交流及人道因素等需求，自6月29日起，放寬外籍、香港及澳門人士入境（大陸人士除外）。

在此之下，29日以後，外籍人士除觀光、一般社會訪問以外，若有特殊或商務需求，都可以提出申請，另取得台灣居留證的港澳人士也可申請。

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