香港「國安立法是需要的」！澳門特首：能確實嚇阻猖狂的外國勢力

▲不少港人反對港版國安法。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

「港版國安法」實施在即，澳門特首賀一誠25日受訪時表示，澳門在2009年就通過了國安立法，雖然未曾使用過，但卻能達到嚇阻的作用，「香港維護國安立法是需要的」。

綜合媒體報導，賀一誠指出，事實上澳門在2009年就通過了《國安法》，雖然不曾使用過，但達到了嚇阻的作用，所以外國勢力沒有這麼猖狂地在澳門進行各式各樣的活動。

「在這方面，我們壓制了他們在澳門做那些不該做的行為。」賀一誠續指，如果外國勢力執意要做，他們就能採取澳門的《國安法》進行約束。

其實，香港保安局長李家超日前就赴澳門拜訪澳門特首賀一誠、澳門保安司司長黃少澤，了解當地在施行《國安法》上的實務經驗及最新發展。

李家超指出，制定適用於香港的國安法可確保香港長治久安，重拾經濟民生發展；澳門與香港同是特別行政區，澳門的經驗值得香港參考，這次的交流，對香港籌備落實國安法的工作有幫助。

另外，有港媒報導，所謂「亂港分子」近日紛紛打探逃走路線，但風險高、需求大，著草費（潛逃費）更從一個月前的數萬港元，飆升至50萬到100萬港元不等。其中，走西貢、香港仔、筲箕灣等碼頭水路偷渡台灣，成為港人的首選。

▲澳門特首賀一誠。（達志影像／美聯社）



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