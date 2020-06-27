美軍認證！國軍最強部隊進駐東沙　李正皓分析：守不住12小時「美國幹嘛靠台灣」

▲李正皓認為，台灣派出99旅進駐東沙島，至少要有撐住12個小時的能力。（圖／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）



記者林彥臣／綜合報導

日本媒體日前爆出，解放軍將在8月的南海奪島演訓，可能順勢奪取台灣的東沙島，台灣也把堪稱為「國軍最強盾」的陸戰隊99旅，以移訓的名義進駐東沙島。對此政論名嘴李正皓分析，東沙島情勢也是美國給台灣的一項重要測試，如果連守12個小時的能力都沒有，美國就會評估是否還需要依靠台灣。

在24日播出的新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑引言表示，99旅號稱「鐵軍」被派往東沙島移訓，可是越想越恐怖，台灣沒事為什麼要派美軍認證的最有戰力部隊去東沙島？解放軍又傳出8月要奪島演練，這中間到底表什麼？

李正皓回應表示，99旅的任務性質是「守備旅」前身是號稱「打不破、衝不散」的北伐革命軍第4軍，如果要守備一個地方，他們就是「國軍最強的盾」，國防部也回應99旅進駐東沙島有兩大重點，第一是進駐兵力有一定規模，第二進駐的時間「視東沙島周邊情勢，以及中國是否軍演來調整」。

劉寶傑表示，解放軍現在敢打仗嗎？大陸內部現在面臨新冠肺炎疫情以及長江中下游的嚴重水患，「你敢打仗嗎？」

李正皓指出，大家都知道，大陸現在需要一場外部衝突來解決內部壓力，但是中印現在正在談和，香港也沒人在理了，也不可能真的來打台灣，東沙島就變成最好的標的物。

李正皓進一步分析，東沙島等於是巴士海峽進入南海的重要咽喉，解放軍未來就可以長驅直入南海，不會再被任何的雷達監控了，而且東沙島只有部署在陸戰學校受訓過的海巡署，島上武器也都是輕武器「易攻難守」，台灣擁有東沙島實質主權，島上部隊也是台灣部隊，如果能夠拿下東沙島，某種程度也代表解放軍能夠拿下台灣，站在台灣的角度，就是如何讓解放軍拿不下來。

李正皓說，過去一直在說，兩岸如果發生戰爭，台灣必須要有承受第一擊的能力，如果台灣連第一擊都無法承受，就會變成「既成事實」台灣成為中國的一部分，同樣邏輯放在東沙島也是，如果解放軍迅雷不及掩耳攻佔東沙島，就變成既成事實，美軍連介入的空間都沒有。

▲李正皓分析，如果台灣連守住東沙島12小時的能力都沒有，美國會認為何須再依靠台灣。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓認為，如果東沙島連守12小時都撐不住，美軍要怎麼救？美軍只能登島搶灘，但是他們不可能做這件事，美軍能做的只是驅離，如果東沙島被解放軍迅雷不及掩耳攻佔，就表示台灣兵不能戰，反之如果打東沙島很困難，同樣的邏輯也能套用在攻打台灣本島上。

李正皓分析，站在美國邏輯也一樣，台灣都派99旅去了還守不住12小時，「我美國幹嘛要靠你台灣？台灣是第一島鏈，負責幫美國承受第一擊，如果台灣連這樣的防禦能力都沒有，你不用當我（美國）的盟友嘛！」所以對美國來說也是一個交叉測試。

▲李正皓認為，東沙島對於美中台三方而言，都是一個可承受的風險。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓得出一個結論，站在台灣角度、站在中國角度、站在美國角度，都需要藉由東沙島來測試「中國有沒有能力攻島」、「台灣有沒有能力守島」、「美國有沒有誠意馳援」，東沙島是個大家都可以承受的風險，中國需要一個「規模小、可控」的外部衝突，現在東沙島就是那個完美的標的。

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