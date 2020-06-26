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台灣精銳部隊移訓東沙島　吳子嘉驚爆：東沙島價值「對美國最重要」

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國軍、募兵、海軍陸戰隊。（圖／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）

▲因應解放軍的奪島演習，國軍海軍陸戰隊移訓東沙島。（圖／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）

記者林彥臣／綜合報導

日本媒體日前爆出，解放軍將在8月的南海奪島演訓，可能順勢奪取台灣的東沙島，國軍精銳部隊陸戰隊99旅也以「移訓」的名義進駐東沙島。美麗島電子報董事長吳子嘉就分析，東沙島的價值「對美國最重要」，對台灣而言反而沒那麼重要，因為東沙島的地位是美國捍衛南海自由航行權的重要象徵。

吳子嘉在24日播出的新聞節目《關鍵時刻》當中引述陸媒《今日頭條》文章，對大陸而言，拿到東沙島就可以控制巴士海峽，取得東沙島的目的不是要打台灣，主要是對美軍，因為美軍的航空母艦、核子潛艦、所有的空軍部隊，都是從東沙島附近進出南海。

▲▼99旅移訓東沙島，劉寶傑驚呼，「不打都不行了」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲99旅移訓東沙島，劉寶傑驚呼，「不打都不行了」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

主持人劉寶傑補充，先在尷尬的是，如果島上部署的只有海巡署，還可以用島上部署的不是部隊為理由撤退，現在被美軍搞了一個99旅上去，「我不打都不行了！」

吳子嘉指出，為什麼不能撤？「老美叫我們不要撤嘛！」因為解放軍想拿這個地方的目的，就是為了控制美軍的航母、潛艦、空軍在這個通道進出，「他是要搞老美嘛！」

吳子嘉接著分析，「那老美一直在強調自由航行這個事情，如果東沙島這麼重要被他拿走了，影響到老美航母在這邊進出的話，那老美能夠忍耐嗎？」

▲▼吳子嘉分析，東沙島的價值，「對美國最重要」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲吳子嘉分析，東沙島的價值，「對美國最重要」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

吳子嘉得出一個初步的結論，「東沙島對台灣不重要，對誰重要？對美國最重要！」因為這是一個中美大戰的樞紐，進出南海的一個出入口，這個地方被解放軍拿走以後，美軍就會變得很吃癟。

吳子嘉指出，包括東沙島還有解放軍戰機經常飛行的台灣西南海域上空，這些地方「都是老美要的」，這些地方是主要攻擊南海航母艦隊用的攻擊點，都是針對美軍不是針對台灣，台灣只有一個地方就是林口，要打台灣就是從林口來了！

吳子嘉總結，台灣發生戰爭美軍不一定會來，但是東沙島發生戰爭美軍一定來，因為南海自由航行權，是美國世界權威的代表作，「南海全部的國家都在看你老美怎麼表演！你把你的島鏈、你的門戶鑰匙丟掉了，我還相信你啊！」

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