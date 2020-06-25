美「吉佛茲號」與自衛隊南海聯合軍演　加強「協調」作戰建立默契

▲美日在南海進行軍演。（圖／翻攝自《美國印度太平洋司令部》官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

日本海上自衛隊練習艦「鹿島號」（JS Kashima，TV-3508）、「島雪號」（JS Shimayuki，TV-3513）於23日與美國第七艦隊的近岸戰鬥艦「吉佛茲號」（USS Gabrielle Giffords，LCS-10）在南海進行聯合軍事演習。大陸近來升高南海緊張情勢，此項聯合訓練也受到國際間的注意。美國太平洋艦隊強調，此次的演習希望可以加強兩國艦隊的協調性。

根據《美國太平洋艦隊》報導，「吉佛茲號」指揮官Dustin T. Lonero表示，「我們正在與日本海上自衛隊的學員合作，他們是未來的水手，我們的水手在未來的幾年中也會與他們合作，因此這一次的演習特別有價值」，每一次的合作使雙方的默契越來越好，同時複雜性也會增加，也代表兩國的海軍互相交流之後，對於海上的專業技能可以一起成長。

▲此次演習的目地，是為了加強兩國海軍的作業互通能力。（圖／翻攝自《美國印度太平洋司令部》官網）

演習的內容包括雙邊通信、精確機動作戰戰術等，目地是為加強兩國海軍的作業互通能力，讓船艦在近距離操作的時候可以流暢的通訊，建立起默契做好協調。海上自衛隊練習艦隊指揮官八木浩二也指出，藉著這一次的演習，可以提升新上任軍官的航海技能，還可以改善與美國海軍之間的溝通、協調能力。

美國第七艦隊正在進行前瞻性海軍行動，以支持美國在印度太平洋地區的國家利益；作為美國海軍數量最多的艦隊，第七艦隊與其他35個海事國家進行了互動，共同建立海上安全，促進穩定和防止衝突的夥伴關係。