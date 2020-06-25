　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美「吉佛茲號」與自衛隊南海聯合軍演　加強「協調」作戰建立默契

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美日在南海進行軍演。（圖／翻攝自《美國印度太平洋司令部》官網）

▲美日在南海進行軍演。（圖／翻攝自《美國印度太平洋司令部》官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

日本海上自衛隊練習艦「鹿島號」（JS Kashima，TV-3508）、「島雪號」（JS Shimayuki，TV-3513）於23日與美國第七艦隊的近岸戰鬥艦「吉佛茲號」（USS Gabrielle Giffords，LCS-10）在南海進行聯合軍事演習。大陸近來升高南海緊張情勢，此項聯合訓練也受到國際間的注意。美國太平洋艦隊強調，此次的演習希望可以加強兩國艦隊的協調性。

根據《美國太平洋艦隊》報導，「吉佛茲號」指揮官Dustin T. Lonero表示，「我們正在與日本海上自衛隊的學員合作，他們是未來的水手，我們的水手在未來的幾年中也會與他們合作，因此這一次的演習特別有價值」，每一次的合作使雙方的默契越來越好，同時複雜性也會增加，也代表兩國的海軍互相交流之後，對於海上的專業技能可以一起成長。

▲▼美日在南海進行軍演。（圖／翻攝自《美國印度太平洋司令部》官網）

▲此次演習的目地，是為了加強兩國海軍的作業互通能力。（圖／翻攝自《美國印度太平洋司令部》官網）

演習的內容包括雙邊通信、精確機動作戰戰術等，目地是為加強兩國海軍的作業互通能力，讓船艦在近距離操作的時候可以流暢的通訊，建立起默契做好協調。海上自衛隊練習艦隊指揮官八木浩二也指出，藉著這一次的演習，可以提升新上任軍官的航海技能，還可以改善與美國海軍之間的溝通、協調能力。

美國第七艦隊正在進行前瞻性海軍行動，以支持美國在印度太平洋地區的國家利益；作為美國海軍數量最多的艦隊，第七艦隊與其他35個海事國家進行了互動，共同建立海上安全，促進穩定和防止衝突的夥伴關係。

ET快訊
3個月沒飯吃！北韓「天龍人」餓壞…怒罵金正恩：有必要搞核武嗎
國5已塞26小時！六大「地雷路段」下午再現另一波車潮
剛從英國回來！他揭台灣防疫「真實情況」　網嘆：大家鬆懈了
本土73天爆1例　醫揭無症狀關鍵：病毒從沒消失！端午連假已無
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美「吉佛茲號」與自衛隊南海聯合軍演　加強「協調」作戰建立默契

陸北斗3號完成全球部署　特斯拉CEO馬斯克回信祝賀

美有意在日本部署核彈　解放軍批「家門口挑釁」...將採取必要措施

日防衛相喊卡「陸基神盾」　政府准了...下令撤回部署計畫

美軍坦承F-22「發動機短缺」　擬徵編現有戰機升級

5名解放軍「遭印軍持匕首刺傷」網路瘋傳　2人送醫搶救8天身亡

政戰學院自製畢業歌「四年一瞬」　唱出軍校酸甜苦辣

中國智庫：中美雙方沒有溝通渠道　軍事開火可能性上升中

俄羅斯疫情下舉辦紅場閱兵　蘇-26噴白藍紅3色煙霧劃過典禮上空

影／三峽大壩易成轟炸目標　若遇襲...數億人將陪葬！專家點關鍵：沒這麼蠢

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

救護車搶救86歲嬤！　動線遭阻擋 惡劣男「要保養車」輾爆警示錐

美「吉佛茲號」與自衛隊南海聯合軍演　加強「協調」作戰建立默契

陸北斗3號完成全球部署　特斯拉CEO馬斯克回信祝賀

美有意在日本部署核彈　解放軍批「家門口挑釁」...將採取必要措施

日防衛相喊卡「陸基神盾」　政府准了...下令撤回部署計畫

美軍坦承F-22「發動機短缺」　擬徵編現有戰機升級

5名解放軍「遭印軍持匕首刺傷」網路瘋傳　2人送醫搶救8天身亡

政戰學院自製畢業歌「四年一瞬」　唱出軍校酸甜苦辣

中國智庫：中美雙方沒有溝通渠道　軍事開火可能性上升中

俄羅斯疫情下舉辦紅場閱兵　蘇-26噴白藍紅3色煙霧劃過典禮上空

影／三峽大壩易成轟炸目標　若遇襲...數億人將陪葬！專家點關鍵：沒這麼蠢

台灣蛋鴨場首驗出人畜共通「坦布蘇病毒」　陳吉仲：啟動監測抽驗

彰化芬園2車未減速讓行相撞　1車翻覆5人受傷送醫

「本土劇林志玲」王晴身材這麼好！　罕見脫衣公開「超完美渾圓雙球」

中職／德保拉戰江辰晏　運彩看好兄弟止敗

買1張票逛2館！新北市博物館推「1+1方案」　加碼振興限量福袋

夏季濕敷「3點」要留意　化妝水挑錯、敷太久都會爛臉

官兵助口罩生產　國防部將頒防疫英雄紀念章

CBA／梅奧迅速融入團隊　遼寧戰力受期待

柯文哲再啟輔選！端午南下屏東幫廖國富站台　1天狂跑11廟

大峽谷飆破44度　登山靴「融化」…鞋底全脫離畫面曝

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

軍武熱門新聞

三峽大壩易被炸？專家：沒這麼蠢

網路瘋傳5名解放軍「遭印軍刺傷」

美軍坦承F-22戰鬥機「發動機短缺」

政戰學院自製畢業歌「四年一瞬」　唱出軍校酸甜苦辣

中國智庫專家：中美雙方軍事開火可能性上升中

日防衛相喊卡陸基神盾部署　政府下令撤回

美軍砸7048億　建造新核動力潛艦

北斗3號完成部署　馬斯克回信祝賀

美有意在日本部署核彈　解放軍批「家門口挑釁

試飛官：勇鷹與IDF不同 各方面都是全新飛機

解放軍南海演訓奪島　國軍陸戰隊移訓東沙

中印會談11小時　印媒傳莫迪授權可開火

陸生畫「解放台灣」激戰　台灣人反應曝光

俄羅斯舉辦紅場閱兵　慶祝衛國戰爭75周年

更多熱門

相關新聞

中國學術平台推特：美軍機上午飛越巴士海峽

中國學術平台推特：美軍機上午飛越巴士海峽

中國大陸北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCSPI）的推特「SCS Probing Initiative」25日發文指出，今天上午8時半許美軍各一架P-8A海神式反潛機及RC-135偵察機在南海進行偵查，且路徑集中於巴士海峽以東海域。

美有意在日本部署核彈　解放軍批「家門口挑釁

美有意在日本部署核彈　解放軍批「家門口挑釁

網路瘋傳5名解放軍「遭印軍刺傷」

網路瘋傳5名解放軍「遭印軍刺傷」

中國智庫專家：中美雙方軍事開火可能性上升中

中國智庫專家：中美雙方軍事開火可能性上升中

俄羅斯舉辦紅場閱兵　慶祝衛國戰爭75周年

俄羅斯舉辦紅場閱兵　慶祝衛國戰爭75周年

關鍵字：

鹿島號吉佛茲號LCS-10南海國際軍武

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

照片值45000　他看開罰理由傻眼

館長羞辱金與正！北韓粉專火大反擊

更多

最夯影音

更多
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面