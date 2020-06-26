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立院臨時會藍白合作共同提案　時力籲暫緩處理國民參審

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▲▼國民黨團拜訪民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團日前拜訪民眾黨團。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院29日上午將舉行全院談話會，決定是否召開臨時會等相關事宜，不過針對臨時會議程，朝野黨團仍未能達成共識。對此，國民黨團決定與台灣民眾黨團共提議案，主張在「撐香港、顧民生、廢考監」等議題共同合作；時代力量黨團則認為，臨時會應優先處理包括廢除考監、華航護照正名、港澳條例等法案，不宜處理尚具重大爭議的司法改革案。

民進黨團日前提請立法院在6月29日至7月22日召開臨時會，提案內容指出，臨時會中將審議「行政院函為支應前瞻基礎建設計畫後續4年之經費，請本院依『前瞻基礎建設特別條例』第7條第1項規定，同意辦理預算籌編案」、農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案、強化我國護照、國籍航空之國際辨識度決議，處理考試院、監察院及國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案。

立法院長游錫堃23日召集朝野黨團協商，研商民進黨立委柯建銘等60人所提召開第10屆第1會期臨時會相關事宜，但朝野黨團針對臨時會議程未能取得共識，游錫堃裁示，29日上午8時30分再度召開黨團協商，上午10時30分再舉行全院委員談話會。

▲▼國民黨團拜訪民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召林為洲（右）日前拜會民眾黨團總召賴香伶（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣民眾黨團總召賴香伶24日在臉書表示，民進黨團在朝野黨團協商中，不顧在野黨的提議，執意要審查考、監兩院人事以及《國民參與刑事審判法》等8案，而就在29日要召開臨時會。

賴香伶說，經過國民黨團總召林為洲邀請在野黨共提議案，她認為在「撐香港、顧民生、廢考監」是可以共同合作的，民眾黨團也提出五項提案，包括修正《港澳條例》18條、居住正義的3項法案，以及組成修憲委員會，執政黨若不願意處理，在野黨就要有所堅持，不應讓一黨獨大、壓制少數意見，民眾黨團5位委員也都簽署臨時會相關提案。

林為洲表示，目前各黨團針對廢考監均有共識，民進黨團應利用這次臨時會，將成立修憲委員會事宜排入特定議案之中，進行朝野協商討論，這才是積極回應民意、不打假球的負責政黨。

林為洲也說，中華民國立國以三民主義、五權憲法為立國精神，但立國百年來憲政制度也變遷多次，制度不是不能改、不能變，重點在於如何改、如何變，民進黨把「陪審制」此等司法重大司法制度放入黨綱多年，全面掌權後卻說成只是拿來對抗國民黨的工具，「廢考監」不希望步上「陪審制」的後塵，全民也瞪大眼睛等著看。

時代力量黨團總召邱顯智則批評，民進黨團在議程中只排入司法院版本的「國民參審條例」，刻意忽略時力黨團版本的「陪審法」草案，時力黨團提出的「陪審法」草案不只是作為在野黨提出的版本而已，更乘載了台灣解嚴以來許多民間團體支持陪審制的呼聲，不理解為何民進黨團在臨時會議程中只排了司法院的「國民參審條例」。

▲▼立法院長游錫拜會時代力量。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫日前拜會時代力量黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

時代力量26日也在臉書表示，攸關台灣重大司法改革的國民參審制及陪審制，在歷經民間司法改革基金會與台灣陪審團協會等170個民間團體所組成的「陪審參審一併試行推動大聯盟」與執政黨六次協商後，最終仍未能達成共識，顯示社會對於司法制度如何改革仍有重大分歧。

時代力量呼籲，臨時會會期短促，應優先處理包括廢除考監、華航護照正名、港澳條例等法案，不宜處理尚具重大爭議的司法改革案，請執政黨團傾聽民意、謹慎三思。

此外，時代力量黨主席徐永明26日也說，社會上對「參審、陪審」制仍有不同意見，這是重大司法改革議題，需要更多討論，有排案決定權的執政黨應該重新思考臨時會處理的議題，並質疑「執政黨真的要利用臨時會強推過關嗎」。

徐永明認為，針對社會有共識、近日討論重點的帶職參選議題，反而應納入臨時會討論處理，尤其近日藍白聯盟所組成的「不神聖同盟」，很有默契地推出帶職參選的候選人投入高雄市長補選，引起諸多爭議，那不如趁這個機會在臨時會一次把立場說清楚。

徐永明指出，根據時代力量近日公布的民調顯示，有超過7成的民眾認為政治人物若帶職參選應先辭職，並繳回補助款，不論政黨傾向為何皆支持這個方向，立法院有責任回應人民的質疑和期待，應把握臨時會共同修法禁止帶職參選。

▲▼公民監督國會聯盟頒發時代力量立法院第九屆第八會期優秀立委 徐永明 鄭秀玲 吳鯤魯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨團總召柯建銘日前表示，民進黨團預計在臨時會處理3項人事同意權案、3項法案，以及2項決議案，預計在第一週先處理2項法案，第二週處理考試院與NCC人事同意權案，最後才處理監察院人事同意權案，並保留三天的彈性時間，臨時會的時間為6月29日至7月22日。

民進黨團書記長鍾佳濱則說，民進黨長期以來主張廢除考監兩院，現在朝野各黨團有共識，就透過修憲委員會促成推動，希望透過政黨間的合作來努力推動。

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