　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘遭出賣「性轉照」連蔡英文都看過　林鶴明示警：有資安疑慮

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲內政委員會審查國土計畫法，國民黨、民進黨爭執排案程序問題，立委柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

近期網路社群流行一款變臉APP叫「FaceApp」，可以把人變成另一個性別的帥哥美女，讓不少政治人物也躍躍欲試。總統蔡英文24日出席民進黨中執會，民進黨團總召柯建銘會前還遭到黨團幹事長鄭運鵬「出賣」，將柯建銘的「性轉照」秀給蔡英文看，不過民進黨副秘書長林鶴明則警告，這款APP恐有資安風險，請大家不要再下載。

網路上最近開始流行「變臉APP」，男生女生可以任意變換性別，相當有趣。有網友23日把行政院長蘇貞昌的照片拿來試玩，結果立委女兒蘇巧慧則被臉書自動辨識「想要標註你自己嗎」，讓蘇巧慧哭笑不得，網友也留言表示臉書是認基因的。

蔡英文24日下午以黨主席的身份，出席並主持民進黨中執會。據轉述，會前在閒話家常時，就有中執委提到「鄭運鵬很漂亮」，也引來蔡英文的好奇，鄭運鵬連忙秀出自己前一天的「性轉照」給蔡英文看，還向蔡英文詢問「難道不像嗎」。

蔡英文則表示，自己已經看過蘇貞昌、前行政院長陳其邁的「性轉照」，結果鄭運鵬隨即出賣了柯建銘，將柯建銘的「性轉照」秀給蔡英文看，並說明是柯建銘的兒子也用APP幫父親換臉，「結果不敢給他看」，因此才傳到了鄭運鵬的手機裡。

隨後，在開會人數到齊後，林鶴明則連忙警告，這款APP可能有資安風險，大家可以分享照片，但不要再下載APP來玩，便開始進入中執會。

▲▼蔡英文出席總統府展場開展記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者徐斌慎攝）

此外，民進黨立委林俊憲24日晚間也在臉書表示，最近幾天變臉APP在網路上竄紅，許多人紛紛上傳自己或是知名人物轉換性別的照片，瞬間社群平台都被洗版，「然而這麼有趣的App，是否真的完全沒有風險」。

林俊憲指出，這款APP並非免費軟體，下載後會先跳出是否進入「試用期」，並且3天後自動開始訂閱扣款，有些人為了使用更多功能而按了同意，但玩過後卻忘了手動取消，3天後就會扣款990元，而且不能退款。

林俊憲說，軟體用戶沒有看清楚協議而被要求付費，近年來這類糾紛很常見，但是在數位平台上，當按下了同意的那一刻，其實就如同傳統商業行為一樣，代表契約已經成立，想要解除必須雙方都同意才行，只是少了提筆簽約和付款的動作，很容易讓人忽略這一點，必須更加小心。

林俊憲也說，有人開始質疑這間公司收集這麼多用戶的照片，是不是要用來作為AI學習的素材，或者有隱私上的風險，但其實大家應該要理解，數位化的時代，數據比什麼都要值錢。即使不用付出現金，這些公司也會利用用戶資料或廣告等方法獲利，網路時代變化太快，很多獲利方式已經超過一般大眾的理解。

林俊憲提醒，大家在使用這些「免費」服務前，應該思考使用後需要付出什麼無形的代價，以及這個代價是否值得，就看每一位使用者個人的評估了。

其他人也看了這些...

陳其邁接受徵召「這一刻」哽咽了...誓言爬回高雄打拚
國民黨正式徵召李眉蓁參選高雄　出線原因曝光！
藍營徵召李眉蓁迎戰！無緣爭取補選...正港「韓家軍」說話了

►振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
板橋女北捷被扯內衣「裸上身」！120公斤男壓地暴打　網一看過
謝和弦警所偷拍機密影像！莉婭外流嗆經紀人：陪妳玩　社群瘋傳…
無限吃到飽要退場了！中華電信坦承「5G很難吃到飽」　原因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日本更名釣魚台爭議　徐國勇：我們的主權「一定堅守」

慶英女王生日！英國在台辦事處送蘇貞昌「這兩粒」　代表兩國抗疫友情

外交部：首批28位台灣人自土耳其順利返台

罷免黃捷「有5大原因」　鳳山青年喊話：盡百姓應要做的事情

柯建銘遭出賣「性轉照」連蔡英文都看過　林鶴明示警：有資安疑慮

熱血教師預言：陳其邁補選「還會再輸」　韓國瑜最差都有60萬票

中火不甩廢證處分24日晚「2號機點火」供電　中市府：依法開罰

台74線草湖匝道等了10年預定8月動工　盧秀燕向130個地主「三個感謝」

桃園更生人段樹文宣誓遞補市議員　會後獻花下跪「感謝母恩」

黨產會控 4.84坪土地「以少換多」　救國團喊冤：配合政府卻被抹黑

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

日本更名釣魚台爭議　徐國勇：我們的主權「一定堅守」

慶英女王生日！英國在台辦事處送蘇貞昌「這兩粒」　代表兩國抗疫友情

外交部：首批28位台灣人自土耳其順利返台

罷免黃捷「有5大原因」　鳳山青年喊話：盡百姓應要做的事情

柯建銘遭出賣「性轉照」連蔡英文都看過　林鶴明示警：有資安疑慮

熱血教師預言：陳其邁補選「還會再輸」　韓國瑜最差都有60萬票

中火不甩廢證處分24日晚「2號機點火」供電　中市府：依法開罰

台74線草湖匝道等了10年預定8月動工　盧秀燕向130個地主「三個感謝」

桃園更生人段樹文宣誓遞補市議員　會後獻花下跪「感謝母恩」

黨產會控 4.84坪土地「以少換多」　救國團喊冤：配合政府卻被抹黑

傅崐萁3罪共要服刑3年10月　「已執行1年1月」提早假釋要看獄中表現

SBL／傷勢反覆萌生退意　呂冠霆告別最愛籃球舞台

不斷更新／戴培峰、高國輝適時安打　7局樂天4比2富邦

日本更名釣魚台爭議　徐國勇：我們的主權「一定堅守」

裴珍映練舞練到腳踝受傷！醫生下禁令：至少三周不能跳　CIX回歸確定延遲

發現新傳染病！「坦布蘇病毒」人畜共通...蚊子也被驗出　致死率曝光

愛批評、負能量滿點！專家揭「癌症性格」害慘你...滿臉痘痘＝警訊

CBA／躲周儀翔背後偷聽戰術　新疆球員被抓包

遺落仙境封印！亂闖「阿里山眠月線」將重罰　金額出爐

慶英女王生日！英國在台辦事處送蘇貞昌「這兩粒」　代表兩國抗疫友情

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

陳敏華晉升「七星少將」　11個月火速抵過...內幕曝

「韓國瑜2.0」徵召李眉蓁　楊秋興曝勝算

李眉蓁是賣菜郎之女　網翻出曾登大陸官媒

大巨蛋違法復工？呱吉：我們苦無證據

李正皓曝李眉蓁背景：她爸是正韓軍

柯文哲加碼高中職學生卡回饋1千元

高雄市長補選登記　民眾黨推吳益政

熱血教師預言：陳其邁補選「還會再輸」

蘇貞昌一套變性特效　蘇巧慧被辨識「想標註你自己嗎？」

李眉蓁披「韓家軍」戰袍出征高雄...基層不挺　江啟臣回應了

帶職參選遭批！吳益政：立法通過就辭

吳益政李眉蓁要辭議員？網翻出民眾黨去年探討文

徐永明批李眉蓁、吳益政：把高雄市民當白痴？

更多熱門

相關新聞

賴香伶向蘇貞昌訂KPI「女性比成長10％」

賴香伶向蘇貞昌訂KPI「女性比成長10％」

總統府22日公布第六屆監察院委員提名人，包括由前總統府秘書長陳菊出任監察院長等27人，副院長等2遺缺暫時保留。27位提名人中，女性占比44%，平均年齡62.6歲。對此，跨黨派女性立委24日下午召開記者會，呼籲未來若有內閣調整，在考量人選條件相當之下，請行政院長蘇貞昌應優先補上女性閣員。

回應動保入憲　蔡英文指向那立委

回應動保入憲　蔡英文指向那立委

民眾黨發言人酸：黨章早寫會註銷

民眾黨發言人酸：黨章早寫會註銷

單厚之／國民黨還死抱九二共識？

單厚之／國民黨還死抱九二共識？

風場施工打樁噪音危害白海豚！專家出招把關

風場施工打樁噪音危害白海豚！專家出招把關

關鍵字：

變性APP變臉APP蔡英文柯建銘鄭運鵬民進黨中執會林俊憲林鶴明

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

日人疑在台染疫　連73天本土零確診留疑雲

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

趙孟姿挺8月大肚帶「驚喜禮物」台中探班！

全球最大保健食品廠GNC宣告破產！

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡：我那裡在流血

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面