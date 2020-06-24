柯建銘遭出賣「性轉照」連蔡英文都看過　林鶴明示警：有資安疑慮

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

近期網路社群流行一款變臉APP叫「FaceApp」，可以把人變成另一個性別的帥哥美女，讓不少政治人物也躍躍欲試。總統蔡英文24日出席民進黨中執會，民進黨團總召柯建銘會前還遭到黨團幹事長鄭運鵬「出賣」，將柯建銘的「性轉照」秀給蔡英文看，不過民進黨副秘書長林鶴明則警告，這款APP恐有資安風險，請大家不要再下載。

網路上最近開始流行「變臉APP」，男生女生可以任意變換性別，相當有趣。有網友23日把行政院長蘇貞昌的照片拿來試玩，結果立委女兒蘇巧慧則被臉書自動辨識「想要標註你自己嗎」，讓蘇巧慧哭笑不得，網友也留言表示臉書是認基因的。

蔡英文24日下午以黨主席的身份，出席並主持民進黨中執會。據轉述，會前在閒話家常時，就有中執委提到「鄭運鵬很漂亮」，也引來蔡英文的好奇，鄭運鵬連忙秀出自己前一天的「性轉照」給蔡英文看，還向蔡英文詢問「難道不像嗎」。

蔡英文則表示，自己已經看過蘇貞昌、前行政院長陳其邁的「性轉照」，結果鄭運鵬隨即出賣了柯建銘，將柯建銘的「性轉照」秀給蔡英文看，並說明是柯建銘的兒子也用APP幫父親換臉，「結果不敢給他看」，因此才傳到了鄭運鵬的手機裡。

隨後，在開會人數到齊後，林鶴明則連忙警告，這款APP可能有資安風險，大家可以分享照片，但不要再下載APP來玩，便開始進入中執會。

▲總統蔡英文。（圖／記者徐斌慎攝）



此外，民進黨立委林俊憲24日晚間也在臉書表示，最近幾天變臉APP在網路上竄紅，許多人紛紛上傳自己或是知名人物轉換性別的照片，瞬間社群平台都被洗版，「然而這麼有趣的App，是否真的完全沒有風險」。

林俊憲指出，這款APP並非免費軟體，下載後會先跳出是否進入「試用期」，並且3天後自動開始訂閱扣款，有些人為了使用更多功能而按了同意，但玩過後卻忘了手動取消，3天後就會扣款990元，而且不能退款。

林俊憲說，軟體用戶沒有看清楚協議而被要求付費，近年來這類糾紛很常見，但是在數位平台上，當按下了同意的那一刻，其實就如同傳統商業行為一樣，代表契約已經成立，想要解除必須雙方都同意才行，只是少了提筆簽約和付款的動作，很容易讓人忽略這一點，必須更加小心。

林俊憲也說，有人開始質疑這間公司收集這麼多用戶的照片，是不是要用來作為AI學習的素材，或者有隱私上的風險，但其實大家應該要理解，數位化的時代，數據比什麼都要值錢。即使不用付出現金，這些公司也會利用用戶資料或廣告等方法獲利，網路時代變化太快，很多獲利方式已經超過一般大眾的理解。

林俊憲提醒，大家在使用這些「免費」服務前，應該思考使用後需要付出什麼無形的代價，以及這個代價是否值得，就看每一位使用者個人的評估了。

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