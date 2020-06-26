開庭院餐廳！老闆巡視心痛「客人拔咖啡果實撒滿地」　網怒爆...內行神解

▲店家無奈透露，常常被這樣破壞。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友今無奈發文，表示家裡開景觀式餐廳，庭院供客人觀賞，不過中午巡視時，赫然發現自種的咖啡被客人破壞，還撒了滿地咖啡果實，不禁心痛又無奈；而網友們看完也怒了，紛紛幫忙想方法解決。

網友在爆怨公社貼出心酸的一幕，感嘆「我想抱怨，家裡是庭院餐廳，有自家摘種的咖啡。剛剛巡視發現被中午的客人拔了滿地的咖啡豆（果實），這都是心血啊！開放給客人觀賞，但常常被這樣破壞......。」

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從畫面中可見，地上成堆的咖啡果實，都是尚未成熟的綠色漿果，數量之多，這看在主人眼裡，很難不氣憤與失落，就連廣大網友也怒道，「會不會以為是梅子可以吃，拔了一堆才發現不是所以棄置，真的很不可取」、「真是糟蹋了」、「有人就是手X」、「很多外國人都說，台灣最美的風景是人？不要被這句話迷惑，10個人之中有1個垃圾人就讓你吃不完兜著走」。

另外，不少熱心人也提出解決之道，「插牌子警告，加裝監視器」、「公告：剛灑農藥」、「貼個告示：監視錄影中，偷拔者報警處理，並秤重賣給你」、「果實熟了的話，揀起來做咖啡豆燉雞湯，美味」、「寫一張每顆咖啡果實10元，歡迎採購，摘下視同購買」、「掛牌寫著剛噴農藥，請勿動手，相信很多人會只看不碰的」。

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