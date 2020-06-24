去IKEA「是找家具還是吃」！他全為後者…曝2項必吃　網讚：這一味根本神

▲宜家家居IKEA。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

居家品牌宜家家居（IKEA）受到台灣人喜愛，店裡擺設讓人相當有「回到家」的感覺，不少民眾喜歡在展示間慢慢逛，逛完還可以到餐廳吃個東西再回家。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「大家去ikea是找家具還是吃東西？」文中很直接地表示，他去宜家主要的目的就是吃東西，好奇其他人去IKEA都是為了什麼。

這位網友文中表示，IKEA有10元一支的蛋捲冰淇淋，跟香噴噴的炸雞翅，直說他去的主要目的就是吃東西，「每次到用餐區都滿滿der（的）人潮，都得跟人併桌，不知大家去ikea會以買家具為主還是去ㄘ（吃）東西？」

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▲IKEA餐廳的美食讓許多人百吃不膩。（圖／記者黃士原攝）

看到貼文後，就有人馬上附和原PO，「吃冰淇淋跟肉丸啊」、「肉丸好吃」、「為吃啊，野莓起司蛋糕好吃欸」、「辣醬熱狗先來一份」、「吃東西啊！啊不然去幹嘛的」、「吃東西，好吃啊！牛肉丸」、「薯條馬鈴薯類食物和巧克力派很好吃」、「炸雞塊好吃」、「雞翅根本神。」

也有網友忍不住吐槽IKEA的設計路線，「去學習如何能更快走出迷宮」、「學習看地圖、抄近路」、「密室逃脫」、「如何開機關跟走隱藏門吧」、「找出口。」還有人紛紛笑說，「去吹冷氣的」、「去運動，走一圈」、「買鯊魚」、「小孩才選，當然是都要」、「哪裡有什麼家具」、「餐廳有家具？！」