刑事局嚴掃黑槍...驚見海鮮餐廳老闆入列　連上班族也來「收藏」

記者張君豪／台北報導

台灣警方為展現肅清操作槍改造黑槍氾濫的情況，日前政府修法通過《槍砲彈藥刀械管制條例》後讓操作槍改造幾無空間，刑事局中部打擊犯罪中心日前持續溯源，希望從源頭斷根，從今年6月初陸續收網約談6名持有、改造市售操作槍成為可擊發子彈的改造手槍，總計查獲改造手槍7枝、模擬槍6枝、非制式子彈107顆，持有者包含彰化縣某海產餐廳老闆、貨車司機、綁鐵工人甚至一般上班族，持有這些非法槍枝者多辯稱好玩、收藏用，但落網後都拒絕透露非法槍枝來源。





▲刑事局中部打擊犯罪中心掃蕩操作槍改造成非法槍枝逮捕6人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局中部打擊犯罪中心掃蕩操作槍改造成非法槍枝逮捕6人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局中打偵六大隊第五隊，從6月起開與新北市警林口分局、台中市警刑大隊、東勢分局、高市警左營分局、彰化縣警刑大隊 、基隆市警第四分局 、宜蘭縣警刑大、花蓮縣警刑大共組專案小組展開行動，分別於台北、新北、桃園、宜蘭、台中、彰化等地逮捕黃姓涉案人共6人到案，起獲上述以模擬槍、操作槍改造成槍管貫通，且送鑑識中心初鑑，確定查扣的是可擊發手槍子彈、有殺傷力的非法槍枝。

▲刑事局中部打擊犯罪中心掃蕩操作槍改造成非法槍枝逮捕6人。（圖／記者張君豪攝）

警方表示，涉案人多有正當職業，包含一般上班族、綁鐵粗工、貨車司機，其中最特別的是在彰化縣落網的黃姓嫌犯（40歲）他不但是當地一家海鮮餐廳老闆，且警員在他住處除了搜出兩把改造完成的黑槍外，另外還查扣兩把模擬槍、改造子彈和車床、鑽床等改槍工具，警方並根據他通聯資料掌握黃姓業者疑似有對外販售改裝完成、可供射擊傷人的手槍。

但黃嫌到案後否認有販售改造槍，並辯稱自己因為興趣喜歡改槍、玩槍收藏，但檢警掌握證據認為他供詞避重就輕，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他聲押獲准，張姓、周姓男子則因擁有非法模擬槍遭警方約談、收藏槍枝沒入。

【其他新聞】



►獨／噁教主少龍！稱精水助女眾修行 逼舌吻搓舔欲性侵卻「硬不起來」

►招「仙女班」上百名處女當後宮佳麗 涉詐財又性侵！少龍狼狽移送

►誆「世界末日」買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪僕人性奴

►健康瘦身省油看這裡

►怎麼煮才健康？