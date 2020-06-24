農委會7年花2千萬推「溯源餐廳」　消基會調查：不到2成配合　

▲經消基會調查，全台只有19％「溯源餐廳」，批農委會推動不利。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

食品安全意識抬頭，外食族群對於餐廳食材的「來源」與「安全性」越來越重視，因此農委會於2013年花了2千多萬元開始推行溯源餐廳計畫。但經消基會調查，全台只有19％「溯源餐廳」，批農委會推動不利，應加強教育和宣傳，讓消費者吃的安心。

消基會說明，「溯源餐廳計畫」指的是只要餐廳業者認同照護消費者健康權益以及環境永續的理念，在供應的餐點中盡可能採購「產銷履歷透明」的食材，並標示於菜單、餐廳官網和餐廳明顯處，就是一個「食材溯源」的餐廳。但消基會指出，今年與國際扶輪3521地區成立食安計畫委員會，進行「溯源餐廳」調查，結果竟發現全台僅有255家餐廳有溯源餐廳標章。

請繼續往下閱讀...

調查結果顯示，在大台北地區抽樣的115家餐廳裡，僅發現22家是「溯源餐廳」，另外的93家（占81％）並不是「溯源餐廳」。其中，一般餐廳、飯店未參與溯源餐廳的比例高達90％，速食店有80％，反倒是連鎖餐廳參與度較高（31％），但也有69％未參與。

▲消基會呼籲農委會，依據調查結果和業者反應，適時調整「溯源餐廳」制度的推動方式，加強教育和宣傳。（圖／記者崔至雲攝）

消基會指出，農委會推動可溯源、具履歷的「溯源餐廳」，從資料顯示，7年時間花費不少經費，2015年花了550萬元、2016年花費1000萬元、2018年500萬元、2019年400萬元，一直到2020年一樣花費300萬元，總體投入資源相當多。但為何參加「溯源餐廳」的這麼低？

經消基會詢問餐廳工作人員發現，有41家（44％）餐廳不知道「溯源餐廳」的制度；23家（25％）餐廳的食材宣稱安全（採用具有產銷履歷的食材），但未標示於菜單、餐廳官網和餐廳明顯處，亦未加入「溯源餐廳」的申請；5家（5％）不願意加入；2家（2％）不知如何溯源；2家（2％）正研擬加入申請。由這些答案可以觀察，農政單位推動不利。

消基會指出，這次的調查毋寧是失望的結果，呼籲農委會依據這次的調查結果和業者反應，適時調整「溯源餐廳」制度的推動方式，加強教育和宣傳，讓良法美意得以落實，更期待餐飲經營者在資訊設備和技術的提升，讓消費端可以直接掃描QR-Code，進入食材溯源的領域，對食材有深入的理解和信任。

