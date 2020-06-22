吃霸王餐被抓！老闆「一決定」他人生大改變...淚寫洋蔥文：走歪前拉回了我

▲老闆的決定改變小混混一生。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者蔡儀潔／綜合報導

人生一大幸事莫過於遇見那位「貴人」。一名網友近日就分享起自己的故事，學生時期不學無術的他，經常翹課到一家簡餐店吃霸王餐，然而有一次老闆當場揭穿，接下來的舉動讓他的人生徹底改變，直至今日他仍想將這位老闆的精神傳承下去。這段經歷感動了不少網友，直呼「邊看邊起雞皮疙瘩」。

原PO在「Dcard」 上分享這段故事，稱自己出身單親家庭，交到壞朋友後成為一個不學無術的小混混，因常常沒錢吃飯，經常會翹課去一間簡餐店吃霸王餐，要結帳時就說忘了帶錢包回家拿錢，一次次的矇混過去,「我一直以為老闆不知道。」

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直到有一次，老闆當場揭穿他，並說「為什麼要這麼做？」，聽到原PO解釋後，老闆回說「你知道今天如果我報警的話，你是會面臨刑罰的嗎？你有想過你媽媽的感受嗎？她今天努力工作賺錢讓你上學，你今天這樣對得起她嗎？」原PO形容， 老闆的語氣不是憤怒，而像堅定的長輩，「我想到了在做清潔工作的媽媽，當場直接哭出來。」

老闆不僅既往不咎，還做出改變原PO人生的決定，就是讓他到店裡上班，並手把手教導，從最基本的打掃工作到後來的學做菜，都親身一樣一樣的示範。原PO一開始笨手笨腳常常挨罵，做沒兩下就會很累，老闆就會說「這樣你就知道你媽媽多辛苦了嗎？看看你以前那是什麼鳥樣子」，還有一句名言「如果今天一件事情不認真做到最好，那就乾脆不要做了」。

自此之後，原PO開始跟在老闆身邊幫忙，「老闆只有一個兒子，在美國讀書，因此他常將我當成他的另一個兒子，對我非常的好...就連我媽生病的時候需要開刀，龐大的手術費也是老闆幫忙付清」而老闆只對原PO說，「你在我們店裡就是一家人，家人有困難，幫這點忙不算什麼。」原PO聽到後在醫院外哭了好久，並暗自發誓有一天一定要回報這份恩情。

▲該位老闆教導原PO做菜，還付錢讓他去考證照。（示意圖，非本文當事人／翻攝自pixabay）

隨著店內生意越來越好，簡餐點也換了間更大的店面，但世事難料，老闆因肝癌末期倒下了，「由於老闆走得突然，沒留下遺囑，但按照法律跟道義，理應由老闆兒子跟老闆娘繼承。」然而，從美國趕回來參加喪禮的老闆兒子，選擇將店面交給原PO，老闆娘也同意，「接手吧，他（老闆）會很欣慰店面是交給你的，這是他一生的結晶。」

原PO最後表示，「我永遠忘不了那天老闆要我到店裡工作的那個堅定的表情，如果我沒遇見他，我現在可能是常常進出監獄的混混。老闆在我走歪前將我拉回正途，不計前嫌，在不認識我的情況下，選擇成就了一個陌生人的人生。」

原PO也分享這家店即將開第二家分店，自己也決定以老闆的名字命名，紀念這位恩人，「老闆過世了，但我們故事還在繼續，帶著他教會我的精神，前往下一個旅程。」

貼文發出後，不少網友直呼好感動，「洋蔥滿滿，可以透露店址讓我吃吃這男人的店嗎」、「老闆是你這輩子最大的恩人啊！！！像是父親一樣的愛」、「看完覺得真的老闆一定很欣慰你的成長」、「你真的很幸運遇到貴人」。