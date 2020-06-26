美眾院通過警務改革法案「禁止鎖喉」！　料參院出手封殺

▲在法案表決前，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）現身國會大廈前方發表談話。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國歷經非裔男子佛洛伊德之死所引發的一波波示威抗議後，眾議院25日針對全面性警務改革法案《警察正義法》（The Justice in Policing Act）進行表決，包括全面禁止鎖喉約束、建立調查過度使用武力的獨立程序等，最終法案以236票贊成、181票反對通過，下一步將送往參院。只不過，此版本的法案料將被共和黨主導的參院擋下。

綜合美聯社、NBC報導，該法案由民主黨提出，包括全面禁止鎖喉約束、禁止在毒品調查時使用「不敲門搜索令」（no-knock warrant）、削減轉移給警方的軍事裝備，以及允許州檢察長成立獨立程序，調查關於不當行為或過度使用武力等事件，讓民眾在警察部門侵犯公民權利時，能更容易獲得賠償。

▲明尼斯亞波利斯警員紹文（Derek Chauvin）用膝蓋壓死黑人男子，引發美國一連串示威。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

此法案在眾議院以236票贊成、181票反對通過，有3名共和黨及全體民主黨員投下贊成票，下一步送交由參議院，但預料將面臨極大挑戰，因為川普政府及參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）均已表態不會讓此案在參院通過。

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）25日表示，如今放在參院眼前的選擇很簡單，不是敬重佛洛伊德的一生，就是什麼都不做，「就在一個月前，喬治佛洛伊德說出了他這一生的最後一段話『我不能呼吸了』，這改變了歷史……這個『喬治佛洛伊德』警察正義法將從根本上改變警察文化，解決系統性種族歧視，遏制警察暴行，讓我們的警察部門擔起責任，這將能夠拯救性命。」

▼ 眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

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