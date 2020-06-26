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孫大千：蔡英文讓中部鄉親「用肺發電」　會不會罹癌只能自求多福

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▲前國民黨立委孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

▲前國民黨立委孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

台中市環保局副局長陳宏益證實台電公司24日晚間重啟台中火力發電廠2號機組，隔日台中市長盧秀燕痛批台電為法開機，將依《空污法》開罰中火200萬。對此，前國民黨立委孫大千26日斥責總統蔡英文「選前選後兩張臉」，連任後讓中部鄉親繼續「用肺發電」。

台中市政府為了改善空污，廢止台中火力發電廠2、3號兩部燃煤機組許可證，不准運轉發電。不過，環保署不但撤銷中市府廢照處分，宣布24日晚間將點燃2號機，台中市環保局晚間也立刻前往稽查，果然發現屬實，並立刻要求停工。

對此，孫大千26日在臉書開罵蔡英文，「雖說政客一向現實，但是有必要這麼的現實嗎？蔡英文真的把『選前選後兩張臉』，表演得淋漓盡致，沒有去演川劇的『變臉』，真的太可惜了」。

孫大千還嗆，「反正已經連任了，社會安全網再怎麼破，也不用補了！反正已經連任了，『基本工資三萬元』，就永遠當個夢想吧！反正已經連任了，藻礁能不能夠永存？就看自己的造化吧！反正已經連任了，中部的鄉親當然可以繼續『用肺發電』下去，至於會不會罹患肺腺癌，就只能自求多福了」。

而對於台電的舉動，盧秀燕25日時表示，昨晚接獲消息，台電企圖違法開機，企圖偷襲台中人、中部人，環保局立即前往稽查，發現中火以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電，依台電說明因2、3號機組已半年未使用，僅點火調校，沒有發電操作，因此市府依「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」裁罰200萬元。

盧秀燕也強調，台電是國營事業，更不應知法犯法、帶頭違法，市府半年前依法審查中火執照，決定撤照，審查權、發照權在地方政府，台電開機燃煤就是違法，必須接受法律制裁，希望台電懸崖勒馬，國營事業不應有特權，市府不會妥協、也不會害怕，全力維護中部人的健康及空氣品質，不讓中火違法開啟。

環保局則補充說明，25日晚間第一時間前往中火稽查，發現2號機僅以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電，考量其違規情節，依《空污法》第63條及環保署109年6月10日修正發布的「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，裁罰200萬元並命該機組停工。

▼孫大千26日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

▼孫大千26日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

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