中火2號機投煤發電　台中市府重罰800到2000萬！負責人送辦

▲市府針對中火2號機投煤發電，祭出重罰並將負責人函送法辦。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台電重啟台中發電廠（中火）2號機，引發中央地方攻防，台中市政府25日前往稽查，確認2號機已投煤發電。市府26日表示，經查違規事證明確，將依《空污法》祭出800萬到2000萬罰款，實際將依裁罰基準計算，並將函送負責人由台中地檢署偵辦，函送對象及人數，最快在下周召開相關程序確認後，就會決定。

台中市政府今天表示，台電24日宣布將啟動台中火力發電廠2號機組，市府環保局當晚第一時間前往稽查，發現中火2號機以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電，考量其違規情節，僅處分200萬元並命停止操作，並於25日下午1時許送裁處書至中火簽收。

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然而，台電卻在25日下午4時開始投煤發電，不遵行停工命令，其公開網站資料發電量佔2號機組發電量的10%。市府環保局副局長陳宏益隨即率隊進廠稽查，確認投煤併聯發電，違規事證明確，市府將依《空污法》再次裁罰，將開罰800到2000萬元，實際將依裁罰基準計算，並將負責人函送司法機關偵辦。

市府說明，依《空污法》第56條規定，不依行政命令將移送負責人，負責人指實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營之人，市府將儘速釐清本次下令違法開機使用的負責人為何人，最快於下週召開相關程序，進行行政流程後確定，並將相關事證函請地檢署偵辦。

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