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中火2號機投煤發電了！中市府震怒：將再開罰、法辦開機負責人

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▲▼台中市府再稽查確認中火2號機投煤發電，將再開罰並將負責人移送法辦。（圖／台中市政府提供）

▲台中市環保局副局長陳宏益稽查確認中火2號機投煤發電，將再開罰並將負責人移送法辦。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

中火2號機重啟，台中市環保局25日再度前往台中發電廠（中火）稽查，發現昨日僅重啟點火，今天已開始投煤發電。環保局副局長陳宏益表示，昨天已依《空污法》開罰200萬，今天也將再開罰，並將下令違法開機的負責人移送司法機關偵辦。

台中市政府昨天晚間得知，中火將重啟2號機，環保局副局長陳宏益立刻前往稽查，發現2號機確實有點火，依法開罰200萬元。環保局今天獲知，中火將開始投煤發電，副局長陳宏益傍晚再度率員前往稽查。

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▲▼台中市府再稽查確認中火2號機投煤發電，將再開罰並將負責人移送法辦。（圖／台中市政府提供）

▲台中市府得知鍾火2號機投煤發電，再前往稽查確認。（圖／台中市政府提供）

陳宏益稽查結束後說明指出，環保局昨晚第一時間前往中火現場稽查，發現中火2號機以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電。經量其違規情節，僅處分200萬元並命停止操作，今天下午1點許將裁處書親送中火簽收，並令停工。

不料台電下午4點開始投煤發電，不遵行停工命令。經環保局5點進廠稽查，確認2號機已投入生煤進行發電，違規事證明確，將按空污法規定再次裁罰，並將負責人移送司法機關偵辦。

▲▼台中市府再稽查確認中火2號機投煤發電，將再開罰並將負責人移送法辦。（圖／台中市政府提供）

▲▼稽查人員發現2號機確實有在投煤發電運作中。。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市府再稽查確認中火2號機投煤發電，將再開罰並將負責人移送法辦。（圖／台中市政府提供）

陳宏益解釋，依法所稱之負責人，係指實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營之人。市府將儘速釐清本次下令違法開機使用之負責人為何人，並將相關事證函請地檢署偵辦。

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