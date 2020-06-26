大肚山飆風再起！望高寮「托孤輪、燒胎」宛如賽車場　自摔撞車還肇逃

▲望高寮成改裝機車危險駕駛好地點，地上滿是燒胎痕跡。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

望高寮竟成飆車族熱點？台中知名夜景景點望高寮觀景公園，25日晚間聚集大批改裝機車，當街「托孤輪」、「燒胎」，觀眾則在旁坐著鼓動叫好，宛如賽車場般。有人甚至失控擦撞路過小客車還當場肇事逃逸，十分誇張。警方表示，已鎖定特定對象，將依法嚴辦。

暑假將至加上新冠肺炎疫情趨緩，台中知名夜景景點望高寮觀景公園成為民眾晚上的好去處，卻也成為青少年聚眾滋事的地方。25日晚間，許多改裝機車聚集在望高寮公園公廁附近，當街進行托孤輪、燒胎等危險駕駛行為，一旁則有觀眾觀看。騎士表演得好，觀眾就大聲叫好，反之如摔倒出意外，大家就直聲嘆氣，影響其他用路人甚鉅。

▲小客車遭改裝機車擦撞，機車竟肇事逃逸。（圖／民眾提供）

晚間近10點左右，一輛改裝機車照樣表演托孤輪，結果重心不穩往左方翻車，還撞上對方經過的一輛小客車。結果該名騎士起身，將機車扶起，就直接騎走，留下小客車，讓45歲駕駛李姓女子與友人當場傻眼，立刻報警。

第四警分局獲報立刻到場，而聚及的民眾及機車也一哄而散，警方除對李女酒測排除酒駕，也調閱相關監視器，發現情況屬實，目前已鎖定肇事逃逸與危險駕駛的機車，將約談到案並依法嚴辦。

▲▼望高寮是賞夜景熱點，警方已加強攔檢取締。（圖／民眾提供）

警方表示，望高寮觀景公園剛開放今年5月16日起迄今就針對該場所週邊，每週五六日等重點期間實施淨化交通，包括取締危駕、噪音及改裝車輛、靜城專案及防止青少年聚眾鬪毆，影響治安專案勤務。

警方說，到目前為止已取締各項交通違規總件數295件，超速139件、無照駕駛66件、改裝車身部件79件、不依規定駛入來車道4件、不服稽查取締3件、違規停車2件、號牌污穢1件、註銷車輛1件。另也查處危險駕車等總計10件，包括告發危險駕駛5件、刑法公共危險罪移送3件、查獲偽造文書1件1人。

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