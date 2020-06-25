　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

50年最強烈沙塵暴！從撒哈拉一路吹到美洲　侵襲古巴、佛州、加勒比海

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼波多黎各聖胡安遭沙塵暴侵襲，能見度降低。（圖／路透）

▲波多黎各聖胡安遭沙塵暴侵襲，能見度降低。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

來自非洲撒哈拉沙漠的滾滾黃沙遠渡大西洋，本周開始陸續侵襲加勒比海地區，預計還將對美國佛州、德州等地造成影響，空氣品質將繼續惡化。當地衛生官員警告，這波沙塵暴可能對患有呼吸道系統疾病患者造成危險。

外媒將這波沙塵暴形容為「50年最猛烈」，沙塵自上周起跨越大西洋，21日開始籠罩位於加勒比海的波多黎各（Puerto Rico），隨後又陸續侵襲古巴和墨西哥等地。

加勒比海瓜地洛普（Guadeloupe）和馬丁尼克（Martinique）也遭受至少10年以來最嚴重霧霾；古巴衛生官員則提醒民眾，這波沙塵可能加劇呼吸道系統疾病，患有氣喘等其他呼吸道疾病的民眾必須特別留意。

截至25日上午，這波沙塵暴的最西端已經抵達墨西哥，北端則影響美國佛羅里達州最大城市邁阿密。根據當地媒體報導，邁阿密25日上午空氣品質已經降低至中等水準，但隨著霧霾越來越濃厚，空氣品質也將逐漸惡化。

古巴氣象學家魯比拉（José Rubiera）表示，撒哈拉沙塵橫越大西洋的情況並不算罕見，但這波沙塵的懸浮微粒濃度已經遠高於過去類似情形的正常水準。據悉，當撒哈拉沙漠颳起強風時，地面沙塵可能被抬升到極高高度，並隨著高空氣流被運送到數千公里以外的地方。

"

►必備護髮聖物！摩洛哥優油超狂特價799元

"

ET快訊
館長不甩北韓粉專警告！　再PO「金與正P圖」爽開嗆
端午連假明第2天塞爆！　國道「7大地雷路段」曝光
快訊／日女來台返國確診！就讀高雄某大學...同校生接電話傻眼
南投「火將軍」每逢端午必現身！　連續10多年造訪帝爺公
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美女牙醫參加會議失蹤！她被錄到「走進前男友房」...2天後「成箱屍」棄路邊

50年最強烈沙塵暴！從撒哈拉一路吹到美洲　侵襲古巴、佛州、加勒比海

癡情教練「求愛80次」各種被拒！　堅持2年「最後一次真心告白」…超美女神終點頭

一句話惹怒北韓！他只嫌「命運不好」招致悽慘下場...阿公阿嬤遭流放

金髮媽整型後人生巔峰！賣辣照7天爽賺3萬　訝異「男人笨到願意付錢」

前英相布萊爾：西方面對已崛起的中國　可能展開「輕度冷戰」

「頭插一把刀」全身是血站街頭！　路人傻了…他一臉淡定「拒上救護車」

怕世界傷害她！變態媽「軟禁女兒26年」與腐貓屍同住　14年沒洗過澡…震驚鄰居

德國支付巨頭Wirecard申請破產！假帳疑雲導致市值蒸發90％　股票暫停交易

感染新冠肺炎？首爾市長自曝起床「喉嚨超癢」...結果出爐嚇傻了

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

《我的婆婆》抓包超渣大伯劈腿　黃姵嘉衝進隔壁包廂大罵：太沒良心了！！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

美女牙醫參加會議失蹤！她被錄到「走進前男友房」...2天後「成箱屍」棄路邊

50年最強烈沙塵暴！從撒哈拉一路吹到美洲　侵襲古巴、佛州、加勒比海

癡情教練「求愛80次」各種被拒！　堅持2年「最後一次真心告白」…超美女神終點頭

一句話惹怒北韓！他只嫌「命運不好」招致悽慘下場...阿公阿嬤遭流放

金髮媽整型後人生巔峰！賣辣照7天爽賺3萬　訝異「男人笨到願意付錢」

前英相布萊爾：西方面對已崛起的中國　可能展開「輕度冷戰」

「頭插一把刀」全身是血站街頭！　路人傻了…他一臉淡定「拒上救護車」

怕世界傷害她！變態媽「軟禁女兒26年」與腐貓屍同住　14年沒洗過澡…震驚鄰居

德國支付巨頭Wirecard申請破產！假帳疑雲導致市值蒸發90％　股票暫停交易

感染新冠肺炎？首爾市長自曝起床「喉嚨超癢」...結果出爐嚇傻了

快訊／三峽紡織工廠大火！堆滿布料全面燃燒　沖天火光照亮黑夜

CBA／福建輕取山東　胡瓏貿未得分

美女牙醫參加會議失蹤！她被錄到「走進前男友房」...2天後「成箱屍」棄路邊

木瓜從肉到籽都是寶！「顧心臟、抗老」好處多　但食用時3點要注意

50年最強烈沙塵暴！從撒哈拉一路吹到美洲　侵襲古巴、佛州、加勒比海

快訊／愛河分屍案兇嫌遭聲押！疑債務糾紛...他借不到錢持菜刀亂剁

52歲自稱美少女！　伊能靜被罵作妖回嗆「你是缺肉還是瘸腿」：那麼生氣幹嘛？

中職／兄弟端午連假票房開紅盤　首戰6605人創本季新高

少年盃／仁美90幾人踢球基層風氣盛　社團性質要多叮嚀別忘裝備

中職／德保拉單場連6K破隊史紀錄　兄弟12比5領先統一獅

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

國際熱門新聞

館長羞辱金與正！北韓粉專火大反擊

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

他挖2塊巨大稀有寶石秒成億萬富翁

樂天前會長生前「指定次子繼承」...長子崩潰

即／加州規模6地震　深度2.9公里

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

氣象女郎Hold不住浴巾，結果傻眼

變態媽「軟禁女兒26年」與腐貓屍同住　14年沒洗澡

北韓「天龍人」餓壞了！怒譙金正恩「搞核武」

全球最大保健食品廠GNC宣告破產！

寶寶開滿月趴「大家輪流抱」2周後確診死亡

中印邊境衛星圖像曝光！解放軍建新陣地

他喝星冰樂「冰沙超難吸」竟撈出棕血色棉條

更多熱門

相關新聞

美智庫：大量匿蹤轟炸機才能有效對付俄中

美智庫：大量匿蹤轟炸機才能有效對付俄中

美國一份智庫研究指出，美國空軍若想打擊深入俄羅斯、中國的目標，現有B-52、B-1等非匿蹤轟炸機都難達成任務，與強權衝突，靠長程匿蹤轟炸機才是最有效、成本最少的選項。

共軍多次現蹤印太　布朗：將保護各國主權

共軍多次現蹤印太　布朗：將保護各國主權

全美單日暴增4.5萬例創新高！

全美單日暴增4.5萬例創新高！

白宮國安顧問：美從中國威脅覺醒

白宮國安顧問：美從中國威脅覺醒

慢跑非裔男遭3白人槍殺！涉案退休警扯：公民逮捕

慢跑非裔男遭3白人槍殺！涉案退休警扯：公民逮捕

關鍵字：

撒哈拉沙塵暴北美要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面