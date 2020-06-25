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龍舟+蓮花+阿勃勒+虎鯨+芒果　端午連假來台南一次滿足超好玩！

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▲台南市政府觀旅局指出，端午連假來台南一次滿足超好玩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府觀旅局指出，端午連假來台南一次滿足超好玩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

4天端午連假到臨，此刻的台南盛夏雙重奏「龍舟x蓮花」正活力滿點的合奏著，此刻來到台南，在端午節當日即可觀賞安平運河上熱血奔騰的夜間龍舟總決賽，而文化局的「安平虎鯨ORCA GO!」也因進駐億載金城，為7月15日的正式出場進行隔離檢疫工作，而將提前亮相！

同時間，也正逢白河蓮花及虎頭埤阿勃勒花季綻放的美麗時節，而盛夏也是台南紅寶石「芒果」的產季，大熱天來一盤鮮甜芒果冰，是來台南不能錯過的當季美食行程，這麼多旅遊元素，讓台南古都的連假同時充滿傳統、萌感、消暑及浪漫氣息。


【2020國際龍舟錦標賽】：台南為全台灣第一座舉辦龍舟競賽的城市，是龍舟競渡的重要發源地。今年「2020國際龍舟錦標賽」（6月23日-6月25日）於安平運河上盛大舉行。本活動亮點在於龍舟船身以絢爛的LED燈裝飾，行駛在夜間的運河上與河面相互映襯著，讓傳統節慶有了全新的視覺感受。今年共有99支隊伍參與賽事，活動現場將實施實名登記管制進出，閉幕頒獎典禮將於端午節當日6月25日晚上8時15分運河慶平路大會舞台舉行！活動現場並邀請共65攤商進駐，其中包含台南在地美食、文創市集以及在地農特產品等攤位，錯過可惜！

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▲台南市政府觀旅局指出，端午連假來台南一次滿足超好玩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

【2020白河蓮花季】：正值白河蓮花連續盛開的季節，「2020白河蓮花季」（5月24日-7月4日）自5月24日正式拉開序曲，歡迎順道造訪周邊景點白河運動公園、白河7-11新蓮鄉門市、烏樹林休閒園區、後壁菁寮無米樂旅遊服務中心、小南海風景區的普陀禪寺等地租借使用觀光T-Bike，騎乘單車漫遊更能深入台南在地農村獨特的鄉土面貌。

▲台南市政府觀旅局指出，端午連假來台南一次滿足超好玩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府觀旅局指出，端午連假來台南一次滿足超好玩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

【2020台南國際芒果節】：2020台灣芒果季-台南國際芒果節6月26日至7月12日在台南市芒果產區接力登場，活動內容有芒果料理推廣、採果體驗、DIY、趣味競賽、市集展售等多樣豐富活動，而活動地點之一的走馬瀨農場也在端午連假25至28日祭出門票優惠，凡名字裡有「愛」、「文」、「芒」或「果」者，都可憑身分證，享免費入園。

▲台南市政府觀旅局指出，端午連假來台南一次滿足超好玩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

【安平虎鯨 ORCA GO】：將於7月15日正式登場的全球最大虎鯨，帶著最具親和力的萌樣已抵達台南安平港區，在前往水景公園正式亮相前，也於6月24日起乖乖地配合防疫新生活的規範，由文化局先安排於億載金城進行隔離檢疫，想要搶先看這萌力爆表的朋友，別忘了利用連假到訪，還可以把古蹟文創限定商品帶回家。

▲台南市政府觀旅局指出，端午連假來台南一次滿足超好玩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

【虎頭埤風景區踩龍船慶端午】：端午連假期間到虎頭埤風景區除了欣賞黃金雨阿勃勒之外，每日都有推出踩龍船（含天鵝船）6折優惠、畢業生著學士服或碩博士服入園可享兩人同行一人免費、太陽能船遊湖+園區深度導覽解說（第一碼頭），以及4天滿滿的街頭藝人音樂演出（吊橋咖啡屋）喔！

▲台南市政府觀旅局指出，端午連假來台南一次滿足超好玩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

【多元活動GO！GO！GO！】：台南6-8月夏季的系列觀光活動也持續登場，包含「艦證奇蹟－鋼鐵機器人」創作特展（6月25日-6月27日）、台南市水域遊憩活動（6月至10月）都在連假推出！


緊接著，還有一見雙雕藝術季（7月1日-8月30日）、安平虎鯨Orca Go！（7月15日-10月18日）、七股海鮮節（8月1日~9月5日）以及年輕族群最為期待的將軍吼台南夏日音樂節將接力上場，誠摯邀請大家來台南嗨翻這一夏！以上精彩的觀光活動，搭配市府6-8月住宿抽獎活動，還有交通部觀光局7月1日即將上路的國旅安心遊補助，以及振興券7月15日開始使用的各項配套好康措施，這個暑假來台南絕對物超所值！

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