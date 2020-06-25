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南鯤鯓代天府　首度舉辦端午取午時水防疫消災祈福法會

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▲台南市長黃偉哲等人參與在南鯤鯓代天府，首度端午取午時水防疫消災祈福法會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲等人參與在南鯤鯓代天府，首度端午取午時水防疫消災祈福法會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府，利用今年端午節，和台灣守護文創聯合舉辦第1次端午取午時水防疫消災祈福法會，由市長黃偉哲親自主持，強調加強發揮全球宗教界力量，持續為新冠防疫消災祈福，並禮聘法師團行宗教祈福灑淨平安活動，期以趨吉避凶及消除疫情，共同為大台南市集氣祈福。

▲台南市長黃偉哲等人參與在南鯤鯓代天府，首度端午取午時水防疫消災祈福法會。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲等人參與在南鯤鯓代天府，首度端午取午時水防疫消災祈福法會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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總幹事侯賢遜說，南鯤鯓代天府為台灣王爺總廟，傳統宗教信仰信仰中心，特別選在端午節舉辦「庚子年端午防疫消災祈福法會」，法會儀式將結合台灣守護文創以現存最古老井仔腳鹽田傳統日曬鹽，以及取自南鯤鯓代天府龍泉井午時極陽水等。

▲台南市長黃偉哲等人參與在南鯤鯓代天府，首度端午取午時水防疫消災祈福法會。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲等人參與在南鯤鯓代天府，首度端午取午時水防疫消災祈福法會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，這段防疫期間市府團隊及所有的市民朋友，大家都已經繃緊神經，做好防疫措施，已使疫情有效控制明顯降溫，但是俗話有一句話「要人也要神」，就是說除了人為措施該做的以外，上天的保佑也是民心所企盼，希望藉著今天這個非常殊勝難得的防疫消災祈福法會，能夠讓民更心安，讓上天神明保佑大家早日脫離冠狀病毒的疫情。

▲台南市長黃偉哲等人參與在南鯤鯓代天府，首度端午取午時水防疫消災祈福法會。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲等人參與在南鯤鯓代天府，首度端午取午時水防疫消災祈福法會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲率來賓暨全國各宮廟代表、信徒大德等，在南鯤鯓代天府「龍泉井」舉行取「午時水」，再於凌霄寶殿行「灑淨平安」儀式，共同集氣以祈求遏止消弭新冠肺炎之疫情及祈福國泰民安。經宗教儀式加持過平安祈福鹽，將分發給參與單位及全球鯤鯓王聯誼會各宮廟代表，並現場發送1080包及網路發送3600包等各計劃方式免費發送給廣大信徒。

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