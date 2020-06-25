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老翁端午誤闖台南國道　永康警驚見急攔引導保平安

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▲85歲林姓老翁，騎機車誤入高速公路南下匝道口，警方馬上駕車鳴笛上前將老翁攔阻，並將他平安引導下交流道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲85歲林姓老翁，騎機車誤入高速公路南下匝道口，警方馬上駕車鳴笛上前將老翁攔阻，並將他平安引導下交流道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局龍潭派出所警員陳昭翰，25日在永康交流道南下匝道口執行端午連假交通疏導勤務時，於10時40分左右驚見1名85歲林姓老翁，騎機車騎入高速公路南下匝道口，陳員馬上駕車鳴笛上前將老翁攔阻。

▲85歲林姓老翁，騎機車誤入高速公路南下匝道口，警方馬上駕車鳴笛上前將老翁攔阻，並將他平安引導下交流道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經了解，原來老翁要返回仁德住家，因為不熟路況而誤騎入國道，後續由鹽行派出所警員謝文勻前來支援，引導老翁騎回平面道路，並協助他平安返家。

▲85歲林姓老翁，騎機車誤入高速公路南下匝道口，警方馬上駕車鳴笛上前將老翁攔阻，並將他平安引導下交流道。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲85歲林姓老翁，騎機車誤入高速公路南下匝道口，警方馬上駕車鳴笛上前將老翁攔阻，並將他平安引導下交流道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，端午連假第一天上午9時後，台南永康、大灣交流道車流逐漸湧現，永康分局派員於兩處周邊機動彈性疏導，負責永康交流道南下匝道入口的警員陳昭翰，突然發現1輛機車騎上永康交流道南下匝道，因當時正值連假車輛正多的時候，老翁誤騎上國道，擔心造成老翁及交通的危害，陳員立即駕車鳴笛將老翁在進入主幹道前攔下。

▲85歲林姓老翁，騎機車誤入高速公路南下匝道口，警方馬上駕車鳴笛上前將老翁攔阻，並將他平安引導下交流道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳員因單獨1人無法立即將老翁帶往平面道路，故通報勤務指揮中心，請鹽行派出所支援。警員謝文勻到場後，以巡邏車在前引導老翁騎下平面道路，老翁表示年紀大因不熟路況，沒看清楚路標才誤闖，但不需警方協助。謝員考量老翁已80幾歲，仍在後尾隨確認其能安全返家後離去，事後並協請歸仁派出所派員查看，確定林姓老翁已安全返家。

▲85歲林姓老翁，騎機車誤入高速公路南下匝道口，警方馬上駕車鳴笛上前將老翁攔阻，並將他平安引導下交流道。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲85歲林姓老翁，騎機車誤入高速公路南下匝道口，警方馬上駕車鳴笛上前將老翁攔阻，並將他平安引導下交流道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局此提醒用路人，連假期間行前請先上網查詢路況，尖峰時段可利用替代道路通行，並應遵守交通規則及遵循員警及義交指揮，協助保持路口淨空，耐心等候，避免發生交通事故影響通行。

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