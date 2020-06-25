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台中綠川端午百人立蛋　盧秀燕30秒成功！「比想像中容易」

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▲▼萬和宮舉辦端午傳統文化活動，盧秀燕到場與民眾同樂。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席百人立蛋活動，與小朋友一起體驗。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

中區在地團體「看見台中城─隱者地圖」25日在綠川舉辦舊城區導覽及百人立蛋活動，台中市長盧秀燕與民眾一起體驗立蛋，30秒就成功。盧秀燕表示，綠、柳川是台中歷史人文發源地，市府除了治水、防汛及加速水環境建設，更積極推動台中水文化，結合當地生態與文化特色，讓大家看到台中的美好。

「看見台中城─隱者地圖」是中區在地團體，成立目的是輔導街友成為台中在地城市導覽員，解說台中舊城發展起源。今天上午，該團體也舉行導覽及應景的端午立蛋活動，市長盧秀燕在水利局長范世億、民政局長吳世瑋、社會局長彭懷真、新聞局長黃國瑋、水利局副局長韓乃斌等人陪同下，聆聽在地城市導覽員們分享綠川的歷史文化脈絡，並與近百位民眾、小朋友們一起體驗在綠川立蛋。盧秀燕短短30秒就成功立蛋，引起現場一陣驚呼，她笑說「比想像中容易」，並與現場民眾討論立蛋訣竅。

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▲▼萬和宮舉辦端午傳統文化活動，盧秀燕到場與民眾同樂。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕30秒就立蛋成功，她直說比想像中容易。（圖／台中市政府提供）

▲▼萬和宮舉辦端午傳統文化活動，盧秀燕到場與民眾同樂。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕隨後也前往東協廣場逐一巡覽各傳統文化攤販，包括挽臉、古早味黑糖糕、茯苓糕、香茅水、雜誌攤販等，她分享香茅水可以消災解厄，並大讚黑糖糕「Q彈美味」，她也關心由街友販售的大誌雜誌營運情形，為他們加油打氣，氣氛溫馨。

她表示，「看見台中城─隱者地圖」多年積極推廣台中綠、柳川文化，追尋、保存並發揚在地文化，由民間發起的力量格外有意義，她特別感謝民間團體的堅持與努力，市府也積極發展台中水文化，盼結合當地生態與傳統文化，從中感受台中的美好。

「看見台中城-隱者地圖」推動者詹秀珠表示，她自小在中區長大，見證地區的轉變，因此撰寫「台中夢的苦難與輝煌：吊腳樓」一書，彙整在地歷史圖資，圍繞吊腳樓所發生的故事，盼呈現台中時代變遷，傳承舊有記憶，讓更多人知道中區的故事。

水利局范局長表示，「看見台中城─隱者地圖」輔導街友成為在地城市導覽員，未來希望重建綠川舊有的河岸特色，讓新時代也能重塑舊記憶，打造台中成為水文化之都。水利局說明，今日活動特別結合在地導覽及端午節立蛋，盼讓市民瞭解中區在地特色及水環境的維護成果，東協廣場更設有傳統攤位，民眾可體驗具傳統意義的端午節。

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