日本女學生123名接觸者要採檢「還有7人找不到」　莊人祥：目前已44人陰性

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣昨（24）日接獲日本通報，一名20歲日籍女性從台灣返台確診新冠肺炎，由於該個案2月底曾來台就學，因此中央流行疫情指揮中心也立即匡列密切接觸者。發言人莊人祥表示，目前共123位需要居家隔離和採檢，昨天到現在已經採檢116位，有7位還聯絡不到，已請相關單位積極聯繫中，目前有44位檢驗陰性，剩下的72位預計晚上6點前檢驗出爐。

莊人祥說，經與日方密切聯繫，確認該名個案為日本籍20多歲女性，今年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上週搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性；個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。

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因應該名個案於日本確診，衛生單位已啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施，個案在台期間無參與學校社團或校外打工，接觸者包括同校老師、學生及宿舍等，其中123人暫列為居家隔離對象、15人暫列為自主健康管理對象，將進一步調查個案校外活動軌跡以匡列其他可能之接觸者；另針對個案在機場接觸的地勤、櫃檯及接待人員共4人，將持續進行自主健康管理至14天期滿。

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